上期「技術取勝」薦買 中資券商股勁升

恒指過去三周累積勁升5367點或30.9%，「港股大時代」有重臨迹象。「港股大時代」此詞彙2015年第二季出現，背景是內地上證綜指於2014年6月收報2048點後，跟着一年出現強勁升浪，2015年6月高見5178點，成交額亦顯著增加，而恒指在2012年8月至2015年3月於20,000點至25,000點附近橫行逾兩年半後，2015年第二季亦跟隨A股升勢破位而上，4月收報28,133點，至6月一直在高位徘徊，中資券商龍頭股中信証券股價急漲，同業HTSC亦於期內來港上市。

信証HTSC低高位三成 仍有上漲空間

中信証券及HTSC先後於2015年第二季創歷史高位，分別為39.6元及26.8元，兩者上周五分別收報27.85元及19.8元，均仍較歷史高位低近三成，或仍有上漲空間。

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