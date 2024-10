邦德梁江：恒指反彈望26000 看好互聯網平台股

明報記者 葉創成

恒指在過去三周分別上升889點或5.12%、2373點或13%、2104點或10.2%,累積勁升5367點或30.9%,其中一個重要原因是內地三大金融監管機構前周二聯合舉行記者會,介紹金融支持經濟高質量發展有關情况。當中,人民銀行便創設新的貨幣政策工具支持股票市場發展,第一項是創設證券、基金、保險公司互換便利,支持符合條件的證券、基金、保險公司通過持有的債券、股票交易所買賣基金(ETF)、滬深300成分股等資產作為抵押,從人行換入國債、央行票據等高流動性資產,預料將大幅提升機構的資金獲取能力和股票增持能力,首期操作規模5000億元人民幣,未來可視情况擴大規模;第二項是創設股票回購、增持專項再貸款,引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款,以支持回購和增持股票(見圖1),首期操作規模3000億元人民幣,未來可視情况擴大規模。

雖然市場對人行上述兩項支持股市發展的新貨幣政策工具充滿期待,惟梁江認為,這些政策執行起來時對股市的實際支持仍然有待觀察,他以保險公司與人行互換便利為例說明:「央行是次讓保險公司買入股票後可轉換為國債,國債某程度上便是現金了,這當然可以增加保險公司的流動性,但這並不代表保險公司可以無限制地抵押股票拿錢再去買股票,原因是保險公司是需要控制風險的,舉例說,他們管理每100元資產可能只有30元可以用來買股票。」

股票回購增持專項貸成效待觀察

人行是次創設新的貨幣政策工具支持股票市場發展,第二項是創設股票回購、增持專項再貸款,引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款以支持回購和增持股票,梁江分析,上述政策執行起來也未必順暢,原因是上市公司和主要股東未必願意就此貸款,而且銀行就此放貸亦可能會很審慎。

梁江表示:「我覺得不要把這件事看得過分簡單,如果你是上市公司主要股東的話,你敢借錢去增持股票嗎?如果你是上市公司管理層的話,你敢借錢去回購股票嗎?有錢的上市公司不需要借錢去回購股票,沒有錢、經營差的上市公司想借錢去回購股票也未必可以借到。這回購是有代價的,人行以1.75厘利息借錢給商業銀行,商業銀行再以2.25厘借錢給上市公司,換句話說,上市公司若要借錢回購股票,首先要給2.25厘利息,之後還要償還本金,這樣的話,管理層有多大信心做回購呢?從另一角度去看,近年內地監管當局對商業銀行的審查非常嚴格,我不排除部分銀行擔心出現壞帳,因此會非常審慎地批出有關貸款。」他續說,假如上市公司經營環境仍然不理想,市場把股價炒上後,主要股東很可能是沽貨而非買貨。

地方政府財力不足 限制財策力度

雖然人行前周除了創設新的貨幣政策工具支持股票市場發展外,亦宣布減息降準,但梁江認為,有關寬鬆貨幣政策並非首次出台,屬利好,卻暫不足以改變內地經濟運行的大方向。

至於投資界憧憬內地政府短期將出台更多財政政策力挺經濟增長,梁江指出,需要留意目前大部分地方政府均財力不足,中央政府才較有財政實力,這可能會限制以財政政策刺激經濟的力度。

美日直接買股債 較中國進取

將中國近日出台的促進經濟增長政策,與美國2008年金融海嘯後推出量寬(QE)擴大資產負債表規模買債救市(見圖2),以及2012年日本開始由央行直接買入股票托市比較,梁江指美國及日本當年均是由政府或央行直接入市干預市場,成效屬相對立竿見影:「由央行直接入市買股或買債肯定會有效果的,因為央行有的是無限資金,畢竟錢都是由他印出來的。」

恒指反彈非轉勢

梁江表示:「日本政府在2012年實施的安倍經濟學,包括由日本央行開始買當地股票,10年後日本央行持有當地股票市值約5000億美元,至今仍一直在買;美國聯儲局在2008年金融海嘯後推出QE救市,雖然買的並非股票,而是國債或按揭抵押證券(MBS),但同樣是直接干預市場,直接向市場注入流動性。」

根據梁江分析,中國政府目前若像2012年日本政府一樣直接入市買股票,而非透過央行借錢給商業銀行、再由商業銀行借錢給上市公司及主要股東去買股票,對支持股市的成效肯定會更顯著,此直接干預的策略亦適合於樓市,但考慮到日本1980年代末期泡沫爆破後經歷「迷失20年」及2011年「311大地震」後才在2012年開始直接干預股市,他覺得中國政府可能也會再觀望一段時間、而非在短期便推出類似的激進政策。

看好騰訊美團攜程滴滴

綜合上述分析,梁江認為,恒指是次屬反彈而非轉勢向上(It is a rebound, but it is not a turning point),反彈目標為26,000點,他表示:「內地政府近周推出不少支持股市的政策,這對股市在3至6個月內屬正面,即使恒指只是反彈,反彈目標亦可以達26000點。」

由於梁江對中國股市中長線前景仍然審慎,故他強調,現時要堅持投資於具備卓越商業模式及管理層的優質股,當中,他比較看好騰訊(0700)、美團(3690)、攜程(9961)及滴滴(美:DIDIY)等中資互聯網平台股,指這些都是好公司,買入後可以中長期持有。

梁江表示:「在目前內地宏觀經濟具挑戰的大環境下,上市公司盈利很難強勁增長,有一點點增長已經不錯。互聯網平台股的特點是,他們營運的是網站及手機應用程式(Apps),由10個人或1000萬人去使用,新增的使用量可以帶來收入增長,卻不需要增加很多成本,因此利潤率便不斷提升,所以這是很好的商業模式,這些上市公司便有投資價值。而且這些互聯網平台股也是輕資產的公司,不需要投入大量資本開支興建廠房購買設備,最大開支相信便是營運及提升網站及Apps的研發人員。」

[封面故事]