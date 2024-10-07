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經濟
LG系列報道（二之一）

LG拓智能工廠解決方案 料年底訂單近18億

【明報專訊】人工智能（AI）日新月異，但其技術如何為企業降本增效才是關鍵因素。以電子產品聞名的韓國品牌LG就此商機於今年初開始向外部客戶提供智能工廠解決方案，透過物聯網（IoT）、AI及自動機械人等技術提升客戶工廠的生產效率。LG表示，該業務上半年已與20個客戶簽約，總訂單量錄得約2000億韓圜（約11.28億港元），料年底將達到超過3000億韓圜（約17.8億港元﹚，冀2030年成為「數萬億韓圜」的業務。

半年與20客簽約 助提升生產效率

現時大部分工廠均配備自動生產的系統及設備，為了更容易判斷甚麼是「智能工廠」，世界經濟論壇（World Economic Forum）與管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey & Company）根據物聯網、大數據及人工智能等應用程度，將符合標準的工廠稱為「燈塔工廠」（Lighthouse Factory）。LG指出，在韓國昌原和美國田納西州的工廠分別於2022年及2023年被認證為「燈塔工廠」，而昌原的工廠自2017年數碼轉型後，其生產力提高17%、能源效益提高30%，因缺陷而造成的品質成本亦減少了70%。

為了解智能工廠實際運作，本報記者到訪LG數碼園區參觀他們智能工廠會具備的生產設備，以及其使用示範。其中LG展示了其配備攝像頭、激光雷達的自動機械人，以識別其周圍環境、零部件和生產材料，而且可結合多個機械手臂，執行組裝和缺陷檢查等操作，例如將重達20公斤以上的大型冰箱門舉起並安裝。

客戶包括可重用電池商汽車零件商

另外，LG智能工廠方案亦提供「數碼雙子」﹙Digital Twin）技術，每30秒分析生產數據，預測及通知工人可能在接下來10分鐘內發生的任何潛在問題，例如生產線上的材料短缺。同時，透過生成式AI簡化異常診斷，包括設備老化或缺乏潤滑而引起的異常信號、檢測溫度波動和產品缺陷、用語音在伺服器記錄命令等。

生產技術院智能工廠業務負責人宋始勇於媒體簡介會時表示，該新業務現時主要客戶包括可重用電池製造商、汽車零部件製造商和物流公司，未來計劃擴展至需求快速增長的行業，如半導體、製藥、生物技術，以及食品飲料。不過，擴展新客戶種類意味LG或需規劃新一套生產流程，與以往自身接觸的電子產品生產有所不同。對於如何更好地協助客戶，宋始勇認為公司擁有經驗和專業知識，能夠支持未曾涉及的行業，並透露已經在這些領域做生產流程的驗證。宋指出，目前集中國內企業的工廠，未來則主要面向北美、東南亞包括越南等地區，因看到海外企業在削減成本方面會做出更大努力。同時公司留意到各大國均願意支持境外生產，故正研究這一趨勢，並與客戶建立牢固合作關係。

不直接參與客戶工廠營運

另外，生產技術院長鄭大和指出，客戶可按自己需要來升級特定工廠設備，而目前每個工廠所需的投資範圍介乎1000萬美元到1億美元。對於為客戶建廠後可否有持續收入，鄭稱公司不會直接參與客戶的工廠營運，但作為終身合作伙伴，會持續向他們提供服務。

明報記者 黃志偉

[LG系列報道（二之一）]

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