現場審查VATP 首階段已完成

不符者將失「被當作獲發牌」

梁鳳儀表示，於「被當作獲發牌」的下階段計劃中，收到證監會指出有缺失地方的申請平台，將需向證監會提交方案作改善，而於先前VATP過渡期一樣，下階段計劃亦會加設期限，於期限內未能滿足及符合條件者，將會喪失「被當作獲發牌」，並有序地結束香港業務。

據證監會網站資料顯示，現時有11家「被當作獲發牌」的VATP申請，包括HKbitEX、PantherTrade、Accumulus、DFX Labs、Bixin.com、EX.IO、YAX、Bullish、Crypto.com、WhaleFin及Matrixport HK。

加強對股權高度集中警告

除虛擬資產發展之外，梁鳳儀亦提到，證監會亦加強對股權高度集中的警告，以保護投資者利益，更提到今年6月至9月之間發出6次過股權高度集中的警告，其次數較過去為多，而該會亦就博取納入指數及急升驟跌的股份作特別監察，如先前昇能集團（2459），曾被證監會點名股權高度集中，上月初不被恒指公司納入旗下指數，未能加入港股通，以保障內地投資者利益。