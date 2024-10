證監會前主席、現任港交所(0388)主席唐家成於當日酒會則提到,證監會成立之初,與交易所合併前的聯交所關係較為緊張,到了今天,證監會與港交所之間相當合作。被問到有什麼建議給予下一位主席時,雷添良表示,「You need conviction to be successful(有堅定信念就能成功)」。

雷添良的6年主席任期,將於今年10月稍後屆滿,政府至今未公布繼任人選,還是破例會安排續任。