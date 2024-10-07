明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

梁鳳儀：低配港股外資 現回歸追貨 稱港資產管理發展不俗 與股市「兩條腿」拓展

【明報專訊】中央早前推出一系列支持經濟措施，即時引爆A股及港股暴漲，港股成交額更屢創新高。證監會行政總裁梁鳳儀接受傳媒訪問時表示，留意到先前低配（underweight）港股的國際投資者，於中央釋放強勁信號後，或認為現為合適的時候回歸而「追貨」。即使近月股票市場氣氛好轉前，她認為，本港資產管理市場一直發展不俗，基金成立數目上升及資金淨流入趨勢持續，並表示本港對於股票市場及資產管理「兩條腿」的發展同樣重視。

明報記者 江陵凱

港股上周一（30日）成交額飈升至逾5000億元，連續兩個交易日創出新高，並於內地黃金周假期時成交續維持高企。梁鳳儀表示，留意到資金來源包括以國際基準指數為標的的國際投資者，因先前低配了在港上市股份，因應內地政府釋出強勁支援經濟的信號後，給予國際投資者「大強心針」，減少其低配比例並「追貨」。她舉例說，國際投資者以基準指數為投資標的，按比例投資港股市場的配置比例應為15%，但因港股已由2021年高位下跌三四成，投資港股的配置比例或降至10%的偏低水平。因應內地支持經濟措施，國際投資者或認為現時港股市場氣氛扭轉過去頹勢，以及現為合適時侯去「追貨」，令國際投資者回歸港股。

港交所有容量處理更大成交

上交所更曾一度於上月27日，開盤後的股票競價交易出現成交確認緩慢的情况。被問到證監會有否就因應現時港股市場成交高企，而特別去留意證券經紀等持牌法團的速動資金，以及其應付大額倉位調動的能力時。梁回應指出，港交所（0388）完全有capacity（容量）及excess capacity（超越上限的容量）以處理大額成交，稱「再要多啲（成交）都可以做到」，表示證監會亦會恒常監察持牌機構的孖展融資及資金情况。「無論你（港股）在成交5000億元，還是去年平均（成交額）1000多億元，其實我們都是一如概往地做一個穿透式的監察，去看看市場有沒有過分風險。」

港14券商可納理財通2.0

梁鳳儀提到，今年2月推出「跨境理財通2.0」，其中一項優化措施為券商亦可參與計劃內，梁表示將會有14家合資格的本港券商，可以納入「跨境理財通2.0」內，提到由於涉及內地券商合作，需進行系統測試，將會適時公布合資格券商名單。她續稱，中證監4月時推出5項對港合作的措施，如ETF通已完成及另部分項目仍於正在進行中。

根據證監會今年4月至6月的季度報告，截至6月30日，於香港註冊成立的基金的管理資產，按季增加7.2%至1.49萬億元。第二季亦錄得資金淨流入約為591億元，按季增加八成。季內收到1931宗根據《證券及期貨條例》提出的牌照申請，分別較對上一季及去年同期增加3%及8%。

梁鳳儀表示，股票市場氣氛好轉之前，本港資產配置一直發展不俗，基金成立數目上升及資金淨流入情况持續，她表示本港對於股票市場及資產管理「兩條腿」的發展同樣重視。

相關字詞﹕港股 監管機構 國際投資者 外資 跨境理財通2.0 成交量 資產配置 證監會 梁鳳儀

上 / 下一篇新聞

匯豐：勿期望美每次減息 也會降P 稱美息前景不確定 港息調整視乎當時數據
匯豐：勿期望美每次減息 也會降P 稱美息前景不確定 港息調整視乎當時數據
形容內地今次「組合拳」 最正面最有影響力
形容內地今次「組合拳」 最正面最有影響力
證監賀35周年 歷屆7主席聚首
證監賀35周年 歷屆7主席聚首
現場審查VATP 首階段已完成
現場審查VATP 首階段已完成
LG拓智能工廠解決方案 料年底訂單近18億
LG拓智能工廠解決方案 料年底訂單近18億
助傳統車企打造車載軟件生態圈
助傳統車企打造車載軟件生態圈
邦德梁江：恒指反彈望26000 看好互聯網平台股
邦德梁江：恒指反彈望26000 看好互聯網平台股
往績回顧：9年前薦騰訊 股價至今升近3倍
往績回顧：9年前薦騰訊 股價至今升近3倍
恒指若企穩22700點 利延續升浪
恒指若企穩22700點 利延續升浪
上期「技術取勝」薦買 中資券商股勁升
上期「技術取勝」薦買 中資券商股勁升
傲基過半收入靠亞馬遜
傲基過半收入靠亞馬遜
AI平台減輕英語教師工作量
AI平台減輕英語教師工作量
首要目標擴充 冀5年內收支平衡
首要目標擴充 冀5年內收支平衡
退休後MPF派息基金值得揀？
退休後MPF派息基金值得揀？
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：收復牛熊線 銀娛Call 26446
劉思明：收復牛熊線 銀娛Call 26446
張兆聰：上證有力挑戰3600 逼3頂區間
張兆聰：上證有力挑戰3600 逼3頂區間
張兆聰：美長債息升 XLF醞釀破頂
張兆聰：美長債息升 XLF醞釀破頂
伍禮賢：蒙牛受惠內地積極提振內需
伍禮賢：蒙牛受惠內地積極提振內需
涂國彬：幣策對金價影響力 遠高於地緣政治
涂國彬：幣策對金價影響力 遠高於地緣政治
投資者及理財教育委員會：投資不同賭博 勿混為一談
投資者及理財教育委員會：投資不同賭博 勿混為一談
袁國守：財策刺激可期 吼基建機械股
袁國守：財策刺激可期 吼基建機械股
謝偉銓：預防性維修樓宇 病向淺中醫
謝偉銓：預防性維修樓宇 病向淺中醫
《幫你格價》：開戶炒股 免佣背後涉其他收費
《幫你格價》：開戶炒股 免佣背後涉其他收費
沈永年：假期北上遊玩 宜避開塞車高峰
沈永年：假期北上遊玩 宜避開塞車高峰
陳正犖：無懼鴿派言論 英鎊日圓料向上
陳正犖：無懼鴿派言論 英鎊日圓料向上
許健生：中美AI對決：發展與方向
許健生：中美AI對決：發展與方向
溫傑：光麗科技受惠半導體行業發展
溫傑：光麗科技受惠半導體行業發展
袁國守：順勢參與「狂牛」派對
袁國守：順勢參與「狂牛」派對
林少陽：談港股是否泡沫仍言之尚早
林少陽：談港股是否泡沫仍言之尚早
技術取勝：新地升穿下降軌
技術取勝：新地升穿下降軌
李聲揚：港股估值不貴 基本面改善
李聲揚：港股估值不貴 基本面改善
蔡金強：讓子彈飛一陣：港股表現全球最好
蔡金強：讓子彈飛一陣：港股表現全球最好
艾雲豪：有機農業工業化後果
艾雲豪：有機農業工業化後果
李順威：加息周期完結 今次影響力較小
李順威：加息周期完結 今次影響力較小
劉思明：大市量度升幅目標26700
劉思明：大市量度升幅目標26700
瑞銀亞洲：中東緊張利油價 中海油牛53356
瑞銀亞洲：中東緊張利油價 中海油牛53356
摩根大通亞洲：市場信心增強 阿里購27903
摩根大通亞洲：市場信心增強 阿里購27903
周顯：英真正問題非債務 是經濟增長低
周顯：英真正問題非債務 是經濟增長低
王弼：白銀明年有望挑戰50美元
王弼：白銀明年有望挑戰50美元
曾淵滄：分散賭注參與今輪炒作
曾淵滄：分散賭注參與今輪炒作
湯文亮：銀行暫停call loan
湯文亮：銀行暫停call loan
陳永傑：供平過租 轉租為買成趨勢
陳永傑：供平過租 轉租為買成趨勢
廖偉強：股市急升 樓市將重現強勢
廖偉強：股市急升 樓市將重現強勢
布少明：《施政報告》須提振樓市
布少明：《施政報告》須提振樓市
馬泰陽：受惠利好消息 樓市氣氛回暖
馬泰陽：受惠利好消息 樓市氣氛回暖
一手本月暫售600伙 等同上月八成 天璽‧天加推120伙本周次輪賣 尚柏首輪近沽清
一手本月暫售600伙 等同上月八成 天璽‧天加推120伙本周次輪賣 尚柏首輪近沽清
3市區新盤接力登場 涉867伙
3市區新盤接力登場 涉867伙
澳洲單車服品牌20萬租中環舖 打造旗艦店
澳洲單車服品牌20萬租中環舖 打造旗艦店
新地商場黃金周營業額按年升8%
新地商場黃金周營業額按年升8%
教會490萬沽荃景3房 20年帳賺近兩倍
教會490萬沽荃景3房 20年帳賺近兩倍
名鑽屆現樓 處名校網
名鑽屆現樓 處名校網
麗港城均呎穩守萬元
麗港城均呎穩守萬元
市况雖樂觀 MPF忌集中單一市場
市况雖樂觀 MPF忌集中單一市場