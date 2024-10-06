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經濟
薛偉傑 行銷新意思

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薛偉傑：港初創研發「無水泥磚」 善用建築廢料塑膠骨頭

【明報專訊】建築廢料和塑膠都是主要的固體廢料，而且兩者回收再造的比例明顯不及廢紙和金屬；另一方面，廚餘當中的骨頭亦較難處理。有初創公司想出，將這3種最棘手的廢料混合來製成環保磚頭。

TerraGreen Limited共同創辦人蘇培燊、劉思豫、林伯軒表示，建築廢料和塑膠回收再造的比例偏低，已是眾所周知；至於廚餘當中的骨頭，亦沒有很好的處理方法，現時絕大多數方案都只是將之攪碎成粉末來棄置。

既然如此，他們想到將三者按適當的比例混合，而完全不用水泥，再造成稱為EcoBrix的環保磚頭，重新應用在建造業。這樣可以為社會減少固體廢物之外，也可以為建造業減少水泥使用量及二氧化碳排放量，可說是一舉多得。

現時，該公司已經在香港科技大學的實驗室內試造出3款EcoBrix，分別能夠承受4MPa、12MPa、30MPa的壓力，分別適用於間隔牆、行人路地面以及主力牆，估計成本具有競爭力。在日前舉行的「科大─信和百萬獎金創業大賽」中，該公司在香港科技大學組別中獲得金獎（亞軍）。

至於回收方法，他們表示，建築廢料可以直接從政府的公共填料庫回收，比起從建築地盤回收更方便。比較棘手的是回收骨頭，可能需要在現時回收廚餘的地方增設一部專門回收骨頭的設備。

明報記者 薛偉傑

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