OpenAI倘成「公益機構」 股東有望獲回報

根據現行法律，公益機構的董事及經理必須平衡股東利益與受公司行為重大影響的人的利益，以及公司章程中規定的公共利益。不過，董事沒有義務將上述利益按規定分先後。

兼顧社會與財務目標 利他日上市集資

公益機構可讓機構兼顧社會與財務目標，毋須為利潤而過分犧牲其社會目標，較易募集大批資金，有利OpenAI他日上市集資。

公益機構與非牟利機構的最大分別，是其股權架構。傳統非牟利機構組織沒有擁有人或股東，公益機構則由股東持有，股東亦會期望機構可為他們的投資帶來回報。目前OpenAI Inc.屬非牟利性質，OpenAI LLC則是牟利的附屬公司，微軟（美：MSFT）亦持有後者股權。

去年OpenAI出現逼宮，綜合當時報道，衝突其中一個原因是Sam Altman想行商業路線，其他逼宮的董事不認同。今次傳出OpenAI將設公益機構，容許追求利潤，彭博認為，若OpenAI設公益機構，有望簡化其管治。

[企業地球村]