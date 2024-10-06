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經濟

二三線股紛供股 紅利輪再現曲線集資

【明報專訊】港股市况轉旺，多家二三線股如中國水業（1129）、GEM板公司百利達（8179）等紛紛供股、配股集資。亞太資源（1104）更罕見派發低行使價紅利認股證，料12月出籠時有望行使並鎖定融資額。

中國水業擬合股後供股

中國水業先落實10股合1股，再將每手單位由8000股改為4000股，然後再1供1集資，供股價0.45元，相當於合股計市價0.89元折讓49.44%。其擬發行逾2.87億股淨集資1.25億元後，76%用於還債，餘額投資沼氣項目及營運資金。是次供股不設包銷，持股24.63%的金利豐實益擁有人朱李月華未承諾參與，未獲認購股份則由金利豐配售予獨立第三方。供股權將於今年12月27日至明年1月6日買賣。

久違市場的紅利認股證亦出籠，亞太資源擬每5股送1份紅利認股證，將於12月17日掛牌。每份行使價1元較上周五收市價1.07元折讓6.54%，若行使價持續較市價低水，將集資2.71億元。

GEM板百利達2股供1股，按每股0.1元發行7.16億股集資7170萬元，用於還債及營運資金。供股價較上周五收市價折讓18.7%。主席黃巍承諾認購9950萬股，但不設包銷，若其他股東拒供股，她的持股將由13.89%增至19.48%。供股權於11月11日至18日買賣。

維亮（8612）則以每股折讓16%，按0.01764元配售1.728億股，淨集資288萬元供營運所需。

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