彭博：Ubisoft創辦人家族擬伙騰訊提私有化

Ubisoft股價單日大升37%

在今次育碧醞釀私有化及不同方案之前，育碧股價在過去一年曾大跌54%至9月26日的9.892歐元低位。受到醞釀私有化消息推動，育碧在上周五股價單日大升37%至14.2歐元，總市值重回18.56億歐元（約158.28億港元）。育碧和Guillemot家族的發言人對有關私有化消息不予置評。騰訊一名代表未即時回應。

育碧以開發《星際大戰：亡命之徒》、《虹彩6號：圍攻行動》等遊戲而聞名。育碧因為曾經被法國威望第集團敵意收購，於2018年引入騰訊入股，當時騰訊出資3.69億歐元購入育碧5%股權，至2022年，騰訊進一步出資增持育碧4.9%至今。

彭博引述消息人士指出，隨着育碧股價「縮水」，包括AJ Investments在內的少數股東，在推動將育碧私有化，或出售給戰略投資者。騰訊和Guillemot Brothers Ltd亦一直與顧問討論如何去幫助育碧股價企穩，並提升其價值。其正考慮各種選擇，在討論的選擇之一是聯手將該公司私有化。