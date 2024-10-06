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經濟

美股三大指數高位收市 金龍指數升逾3%

【明報專訊】美國上月非農業職位增長遠超市場預期，聯儲局大幅減息預期降溫，帶動美股上周五做好，三大指數均以近高位收市。市場或憧憬中國股市假後向好，反映中概股表現的金龍指數上周五升逾3%，惟港股ADR及恒指夜期受壓。

道指上周五先高開236點後，最多曾升349點，收市升341點或0.81%，報42,352點；標指升0.9%，報5751點；納指升1.22%，報18,137點。一周累計，道指升0.09%，標指及納指亦分別升0.22%及0.08%，三大指數均連升4周。

科技股向好 Tesla升近4%

科技股上周五向好，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）及亞馬遜（美：AMZN）股價分別升3.9%及2.5%，但一周計均錄跌幅。金融股普遍向上，摩通（美：JPM）收市升3.55%至211.22美元，是表現最強道指成分股，美國運通（美：AXP）及高盛（美：GS）分別升3%及1.86%。

此外，路透引述消息人士指出，全球最大鐵礦出口商力拓（Rio Tinto，澳：RIO）考慮收購美國鋰礦開發商Arcadium（美：ALTM），交易或令力拓成為全球第三大鋰生產商；力拓上周五收市報123.68澳元，跌1.87%；Arcadium收市升10%至3.08美元，盤後再升逾35%高見4.17美元。

美匯及國債孳息率齊升 金價受壓

美國就業數據表現強勁，亦帶動美匯指數轉強，曾高見102.69，是7周以來新高，收市升0.5%報102.48，單周升逾2%，升幅是2022年9月以來最大；歐元兌美元曾低見1.0952，為逾7周新低，最終報1.0976美元，跌0.5%。此外，美國2年期及10年期國債孳息率分別曾高見逾1個月及近2個月高位，均升至3.9厘以上。金價受壓，現貨金報每盎司2652.25美元，跌幅0.1%。

恒指夜期收報22640點 低水97點

金龍指數上周五收市升3.05%至8093點，阿里巴巴（美：BABA）升1.5%，攜程（美：TCOM）升5.88%；上周四上市的「中國龍」ETF（美：DRAG）收市亦升1.95%至25.63美元。港股方面，恒指夜期周五收報22,640點，跌234點，較恒指收市低水97點；港股ADR比例指數收市報22,657點，跌80點，騰訊（0700）及美團（3690）ADR較港收市均跌1.2%。

相關字詞﹕美國就業數據 減息預期 摩根大通 科技股 聯儲局 阿里巴巴 美股 港股

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