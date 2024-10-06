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經濟
香港地產

買家斥資5700萬 連購御龍山兩伙

【明報專訊】減息周期開始，有買家「一客二食」，斥資5700萬元購入火炭御龍山兩伙。利嘉閣首席聯席董事黃偉基表示，單位為9座高層A室，實用面積1845方呎，4房雙套連工人套房間隔，望馬場景，原業主早前以3800萬元放售，議價後以3200萬元易手，減價600萬元或16%，實呎17,344元，較市價低約6%。

他續指出，該買家同時購入上述單位的相鄰B室，實用面積1411方呎，同為4房雙套連工人套房間隔，原業主以3100萬元放盤，終以2500萬元售出，同樣減價600萬元或19%，實呎17,718元，較市價低約6%。買家為同區換樓客，見業主有議價空間，購兩伙自用。

原業主2011年分別以約3464萬及2519萬元購入上述兩單位，共涉資5983萬元，以最新成交價計，帳面蝕讓約283萬元，若計算交易費用後，13年實蝕537.27萬元或9%。

傲瀧4房雙套2250萬易手

西貢新晉豪宅盤傲瀧，新近再錄銀主盤成交，世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，單位為15座低層B室，實用面積1837方呎，4房雙套房間隔，成交價2250萬元，實呎12,248元。

原業主2018年11月以約3232萬元一手購入，早前淪為銀主盤，物業6年間貶值約982萬元或逾30%。

[香港地產]

相關字詞﹕銀主盤 傲瀧 御龍山

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