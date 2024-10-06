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經濟
香港地產

天璽‧天首批價單204伙沽清 1組買家6750萬掃8伙 發展商最快今加推

【明報專訊】減息周期到臨，有利樓市，全新大型新盤、新地（0016）啟德天璽．天，樓花期約9個月，昨日以價單形式推售204伙，全數沽清，因向隅客眾多，發展商最快今日加推單位應市。另已屆現樓、麗展（0488）旗下元朗大旗嶺尚柏，今日首輪開售98伙，項目累收約853張入票，超額認購逾7.7倍。

明報記者 甘潔瑩

在開售前接獲近3萬個意向登記、成今年新盤票王的天璽．天，昨日進行首輪銷售，首推300伙，佔該期數906伙33%，當中204伙以價單發售，另96伙則以招標形式發售。項目鄰近港鐵啟德站、以及兩大型商業項目AIRSIDE及雙子匯，坐享地理之便，加上以呎價低於2萬元推售，吸引投資者及用家爭相入市。

擬本周內進行次輪銷售

項目銷售分A及B組兩個時段進行，A組大手客時段售近百伙，有多組「西餅客」入市，美聯物業指出，一組買家斥資約6750萬元連購8伙，包括6伙一房及兩伙兩房單位；另中原指出，該行有買家以逾5500萬元購入8伙，包括6伙一房及兩伙兩房戶。

至於一般買家時段，有逾280組買家報到，排隊人龍曾由環球貿易廣場3樓，伸延至該廈的戶外停車場，現場人頭湧湧，場面熱鬧。據悉，發展商最快今日加推單位應市，擬於本周內進行次輪銷售。

另麗展以呎價低於1萬元推售的元朗大旗嶺尚柏，將於今日推98伙，項目在昨日截票，累收約853張入票，超額認購逾7.7倍。據銷售安排，尚柏銷售分為3組；S組為員工認購，限買1伙；V組為大手客，最少買2伙、最多可購3伙；A組為散客，最多同樣可購3伙。

尚柏今推售98伙 超購逾7.7倍

此外，政府日前提出加快推展啟德智慧綠色集體運輸系統後，啟德跑道區各新盤亦連環錄成交，其中新世界（0017）伙遠展（0035）的柏蔚森系列， 昨天連沽24伙 ，當中有買家斥資逾3800萬元大手購入5伙海景兩房戶作投資。另嘉華（0173）牽頭的啟德海灣，昨日售出8伙，而會德豐地產等發展的MIAMI QUAY I，昨日連沽兩伙，合共套現2455.9萬元。

柏蔚森系列昨沽24伙

英皇國際（0163）西半山摩羅廟街半山捌號，則以招標形式，售出兩伙開放式單位，套現885萬元。

[香港地產]

相關字詞﹕英皇國際 半山捌號 MIAMI QUAY 會德豐地產 麗展 啟德 天璽．天 新地

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