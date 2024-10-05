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2024年10月5日星期六
睇樓手冊
甯漢豪：全年住宅供應或不達標 政府今季推沙田住宅細地 涉360伙
洪水橋現代產業地 調整招標條款今季推
ONE JARDINE'S LOOKOUT 一周售120伙 全盤近沽清
華懋辦長沙灣深度導賞團
山頂道屋地獲10億洽購 料短期易手 每呎12萬
力寶低層2728萬沽 業主損手近七成
中國股票基金一周吸資千億 紀錄次高 恒指昨漲623點兩年半高 半導體股熱炒
彭博：上周468億湧十大A股ETF
MPF首3季賺近1500億 人均獲利3.1萬
消息：新世界高層張之杰已離職 鄭志剛愛將 任K11新公司董事
路透：Shein數周內為倫敦IPO辦非正式路演
中指院料今季內房銷售改善
港9月PMI回升至50 營商環境轉穩 標普：新訂單跌幅續收窄 企業小量減人手
世銀報告：港辦事效率排第五 國際貿易最高分
HKVAX成港第三間持牌虛幣平台
零售協會：黃金周人流稍好 消費弱
證監：「唱高散貨」疑犯星洲落網後 移交港
會財局籲核數師與客戶交易保持獨立
美職位增25萬個 遠超預期 失業率跌至4.1% 美聯儲線人：下月不會減息半厘
憂伊朗原油產量減 布油觸每桶79美元
利率高企 聯儲帳面損失1.57萬億
Lalamove：港人避鬼節搬屋 多揀吉日
CLS再推「盲盒旅行團」 6日收1.08萬起
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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