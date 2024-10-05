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經濟
國際金融

利率高企 聯儲帳面損失1.57萬億

【明報專訊】受利率高企影響，美聯儲的帳面損失已突破2000億美元大關。最新數據顯示，截至周三，美聯儲向美國財政部匯出的盈餘匯款（earnings remittance）達到負2012億美元（負1.57萬億港元）。此虧損反映在美聯儲稱為遞延資產（deferred asset）的會計項目，美聯儲須彌補這一財政缺口，才能恢復向美國財政部上繳額外收益，儘管這帳面虧損不會影響美聯儲執行貨幣政策的能力。

為了將短期利率維持在目標水平，美聯儲向停泊現金於美聯儲的銀行及貨幣基金支付利息。此利率管理成本，在過去兩年的高息環境，超出美聯儲所持債券所產生的利息收入。隨着美聯儲啟動減息周期，維持利率目標所需支付的利息將會降低，預計美聯儲的虧損增幅將會放緩。但若要恢復向財政部上繳額外收益，可能仍要等待數年。在2011年至21年間，美聯儲向美國財政部上繳了接近1萬億美元的額外收益。

儘管美聯儲減息，但貨幣市場基金比銀行需更長時間來傳導利率變動影響，令資金續湧入美貨幣市場基金。美國投資公司協會（ICI）數據顯示在截至10月2日當周，美貨幣市場基金規模增約387億美元。總資產6.46萬億美元創新高。第三季資金流入3210億美元，創2023年3月銀行業危機以來最高。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕減息 貨幣市場基金 虧損 美聯儲

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