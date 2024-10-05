憂伊朗原油產量減 布油觸每桶79美元

高盛指出，若伊朗的原油生產受到打擊，油價可能大幅上升。高盛全球大宗商品研究部門聯合主管Daan Struyven表示，若伊朗原油產量持續每日減少100萬桶，明年每桶油價最多可上漲20美元。Struyven稱，這是假設油組與盟友（OPEC+）不會透過增產來填補伊朗的產量缺口。若沙特阿拉伯和阿聯酋等主要油組成員國抵消伊朗部分減少的產量，油價升幅可能略低於每桶10美元。油組成員國伊朗，每日原油產量接近400萬桶。若伊朗的石油設施成為以色列的襲擊目標，全球4%的原油供應恐面臨風險。

惠譽：倘爆戰爭 恐升破百美元

惠譽解決方案（Fitch Solutions）旗下研究機構BMI指出，一旦全面戰爭爆發，布蘭特原油價格可能會升穿每桶100美元，倘霍爾木茲海峽被封鎖，油價更可能漲至每桶150美元或以上。BMI的分析指出，雖然爆發全面戰爭的可能性仍「相對較低」，但雙方策略失誤的風險正在上升。

Panmure Gordon分析師Ashley Kelty稱，外界愈來愈擔心以色列與伊朗互相報復的行動升級，令鄰國也捲入衝突。美國總統拜登周四表示，美國正討論是否支持以色列對伊朗石油設施施襲，而以色列已向黎巴嫩首都貝魯特採取新的猛烈轟炸。

（綜合報道）

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