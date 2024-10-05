世銀報告：港辦事效率排第五 國際貿易最高分

【明報專訊】世界銀行周四（10月3日）發表第一份《「營商環境成熟度評估」2024報告》，以10項指標及3個維度比較50個經濟體在營商環境方面的整體表現。在3個維度當中，香港於「辦事效率」排行第五位，得分為78.52分，「規管框架」及「公共服務」就分別排行第十三位及十六位；新加坡於「辦事效率」及「公共服務」分別排行第一及第二位，「規管框架」表現以香港較佳，新加坡以0.03分之差排在第十四位。
辦理破產得分最低
10項指標當中，香港獲最高分數的3項分別是「國際貿易」、「市場准入」及「市政公用基礎設施服務」，排行分別為第一、十二和八；「辦理破產」的得分最低，只得46.91分。
報告提到，在國際貿易方面，香港作為自由港，企業可以在3天內滿足所有進口要求，同時，所有貨物只需經過文件檢查，只有少數貨物須作實體檢查。
政府：顯港超級聯繫人角色
政府發言人表示，《報告》充分顯示香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，是把全球企業引進來、服務內地企業向世界走出去的雙向門戶。
政府發言人續稱，政府會繼續與世銀保持密切溝通，更全面說明香港的情况和便利營商的政策措施，並積極提出建議，完善《報告》的調研編製方法。