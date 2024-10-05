世銀報告：港辦事效率排第五 國際貿易最高分

辦理破產得分最低

10項指標當中，香港獲最高分數的3項分別是「國際貿易」、「市場准入」及「市政公用基礎設施服務」，排行分別為第一、十二和八；「辦理破產」的得分最低，只得46.91分。

報告提到，在國際貿易方面，香港作為自由港，企業可以在3天內滿足所有進口要求，同時，所有貨物只需經過文件檢查，只有少數貨物須作實體檢查。

政府：顯港超級聯繫人角色

政府發言人表示，《報告》充分顯示香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，是把全球企業引進來、服務內地企業向世界走出去的雙向門戶。

政府發言人續稱，政府會繼續與世銀保持密切溝通，更全面說明香港的情况和便利營商的政策措施，並積極提出建議，完善《報告》的調研編製方法。