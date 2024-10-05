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經濟

港9月PMI回升至50 營商環境轉穩 標普：新訂單跌幅續收窄 企業小量減人手

【明報專訊】標普全球公布今年9月經調整後香港採購經理指數（PMI），9月PMI按月上升0.6至50，是4月以來新高，反映營商環境上月穩定下來，終止連續4個月轉差。標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，新訂單跌幅已連續3個月收窄，反映市場需求第三季尾好轉，整體而言最新PMI與港第三季尾GDP增長表現好轉的情况相符。

明報記者 蕭嘉聰

標普指出，雖然來自內地和海外市場的訂單量由升轉跌，但整體新訂單的跌幅持續收窄至輕微，因此企業只輕微縮減營運業務和人手，採購庫存也重回升軌。不過業界面對經濟的不明朗因素，加大悲觀情緒。

採購價一年高 公司大幅調高售價

價格方面，9月工資增長放緩，整體投入成本通脹減慢，但採購價格卻急升至一年高位，令企業大幅調高售價。此外，企業9月新接的訂單依然減少，並將目前的緊縮期延至6個月。受訪業者解釋指出，訂單減少主要因市場走弱及客戶節省開支，各個行業當中以製造業最受影響。由於新增訂單減少，企業進一步消化積壓工作，並因業務收縮而繼續精簡人手。

此外，業界更關注經濟前景和競爭白熱化的情况，整體營商情緒受到影響，悲觀程度加深至4個月高位。

Jingyi Pan續稱，業者對經濟前景及競爭加劇感憂慮，因此營業情緒進一步轉弱。時值出口訂單受到影響信心的因素困擾，令跌幅重現。

供應商延交貨 企業積極採購庫存

調查數據顯示，供應鏈出現延誤，供應商繼續推延交貨時間，情况較上一個月嚴重，倒退表現更為5月以來最差。有見及供應商拖延交貨，港企為確保有充足供應，於是積極採購並且儲備庫存。

此外，9月的整體投入價格持續增加，但升幅較上一個月溫和，亦低於平均值，主要由於工資增長回落至2月以來最低。不過原材料價格急升，推動採購價格升至一年最大升幅，為應付成本增加，企業調高售價，升幅與整體投入價格通脹相若。

相關字詞﹕標普全球 海外市場 GDP增長 供應鏈

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