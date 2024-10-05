明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

路透：Shein數周內為倫敦IPO辦非正式路演

【明報專訊】外電報道，曾傳出以香港上市作為後備方案的內地時尚服裝電商公司Shein，將於未來幾星期內為倫敦IPO上市計劃舉行非正式投資者見面會。消息指Shein正努力爭取今季啟動上市計劃，但必須先獲得英國金融行為監管局（FCA），以及中國證監會批准。

上市仍須待英FCA中證監批准

路透社引述消息人士報道，Shein今次主要在歐洲舉行非正式路演，回答大型投資者問題，並測試市場投資偏好。根據路透社早前報道，Shein於6月初向英國市場監管機構提交保密上市申請文件，展開倫敦上市程序。按該公司去年一輪融資、其估值為660億美元（約5148億港元）。公司於美國上市計劃未能實現後，今年初改為尋求於倫敦IPO。

另外，佳世達科技（台：2352）旗下、內地民營綜合醫院集團明基醫院前日（10月3日）再向港交所（0388）遞表申請主板上市，其曾於今年4月遞表，文件滿6個月失效後旋即再遞表，中金公司（3908）及花旗為其聯席保薦人。

明基醫院再申港上市

初步招股書顯示，根據弗若斯特沙利文的數據，以去年醫療服務產生的收入計，集團是華東地區最大的民營營利性綜合醫院集團，於華東地區的市場份額為1.1%。集團目前於江蘇省擁有和運營兩家綜合醫院。財務方面，今年上半年集團純利6340.1萬元（人民幣，下同），按年減少8.4%；同期收入13.3億元，按年增加4.6%。

明報記者

上 / 下一篇新聞