路透：Shein數周內為倫敦IPO辦非正式路演

上市仍須待英FCA中證監批准

路透社引述消息人士報道，Shein今次主要在歐洲舉行非正式路演，回答大型投資者問題，並測試市場投資偏好。根據路透社早前報道，Shein於6月初向英國市場監管機構提交保密上市申請文件，展開倫敦上市程序。按該公司去年一輪融資、其估值為660億美元（約5148億港元）。公司於美國上市計劃未能實現後，今年初改為尋求於倫敦IPO。

另外，佳世達科技（台：2352）旗下、內地民營綜合醫院集團明基醫院前日（10月3日）再向港交所（0388）遞表申請主板上市，其曾於今年4月遞表，文件滿6個月失效後旋即再遞表，中金公司（3908）及花旗為其聯席保薦人。

明基醫院再申港上市

初步招股書顯示，根據弗若斯特沙利文的數據，以去年醫療服務產生的收入計，集團是華東地區最大的民營營利性綜合醫院集團，於華東地區的市場份額為1.1%。集團目前於江蘇省擁有和運營兩家綜合醫院。財務方面，今年上半年集團純利6340.1萬元（人民幣，下同），按年減少8.4%；同期收入13.3億元，按年增加4.6%。

明報記者