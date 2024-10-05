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經濟

MPF首3季賺近1500億 人均獲利3.1萬

【明報專訊】積金評級公布強積金（MPF）表現調查，顯示強積金年初至今有望迎來歷史性的1500億港元投資收益，在內地全面刺激經濟措施的推動下，「積金評級所有基金表現指數」在9月份飈升約4.81%，第三季上升約7.24%，是自2022年第四季以來的最佳季度表現。今年迄今升幅亦達12.77%，為2017年以來的最佳首9個月表現，也是有紀錄以來的第四個最佳首9個月表現。

內地及香港股票基金9月回報18%

據調查顯示，以港元計算，估算9月份強積金投資收益約607億元，即475萬名強積金成員平均獲利約1.28萬元；年初至今收益約1488億元，即每位成員平均收益約3.13萬元。內地刺激經濟措施在9月份為中港股票基金帶來了約18.07%的回報，中港股票基金亦成為9月份表現最佳的強積金基金類別，中港股票基金也是第三季和今年迄今表現最好的強積金基金類別。

中港股票基金亦打破多個紀錄。其9月份的回報率是該基金類別有紀錄以來第二佳的單月表現，第三季約18.48%的回報率是自2009年第二季以來最佳的季度表現，年初迄今約23.62%的回報率是自2017年以來的最佳首9個月表現，也是有紀錄以來第五高的首9個月回報率。

計入供款後，估算9月底強積金總資產升至約1.327萬億元，比8月底增加約647億元，較第二季增加約1011億元，今年迄今增加約1863億元，相當於475萬名強積金成員平均帳戶結餘約為27.91萬元。

相關字詞﹕強積金 中港股票基金 刺激經濟 積金評級

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