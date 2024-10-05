彭博：上周468億湧十大A股ETF

彭博統計顯示，上周資金流出十大貨幣市場ETF的集中在兩隻最大的貨幣市場基金，包括銀華Traded Money Market Fund流失24億美元，而華寶WP Cash Tianyi則流失17億美元，佔管理資產規模（AUM）超過10%。至於在資金流入的前十大股票ETF中，華泰柏瑞滬深300 ETF吸引29億美元資金流入稱冠。資金大舉湧入，帶動滬深300指數自9月24至30日累升逾25%。對於中國降低借貸成本，放寬購買第二套房子的規定，並發放現金補貼。

新加坡Vantage Point資產管理投資總監Nick Ferres指出，有關措施是推動市場的重要因素，但他認為目前規模還不夠。

最少19隻港上市A股ETF溢價逾10%

此外，內地國慶假期休市，投資者轉炒在港上市的A股ETF，憧憬後市做好，最少19隻ETF收市價較周四每股資產淨值溢價已超過10%。追蹤上證科創板50成分指數的多隻ETF溢價超過20%，其中博時科創50（2832）昨天雖逆市跌34%，至10.67元，但溢價仍達71.47%，其人民幣櫃枱（82832）則升28.8%，溢價達60.6%。追蹤滬深300指數的華夏滬深三百（3188）收報51.7元，升2%，溢價12%，而南方A50（2822）升2.49%，至15.61元，溢價則約9.3%。