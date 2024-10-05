力寶低層2728萬沽 業主損手近七成

連租約易手 買家租金回報4.1厘

據悉，上述單位以月租約9.34萬元獲承租，死約至明年5月，另有兩年生約至2027年，意味新買家享租金回報約4.1厘；資料顯示，上述原業主2018年3月以8280萬元購入，持貨逾6年，帳面蝕5552萬元或67%。

另中環蘭桂坊有銀主盤放售；萊坊獲接管人委託，獨家代理以私人協商形式出售位於中環蘭桂坊德己立街38、42及44號好利商業大廈低層地下A舖，市值約1.3億元，以面積3228方呎計，即市值呎價約4萬元。

蘭桂坊銀主舖放售 市值1.3億

資料顯示，物業曾由投資者持有，早於2001年10月以4000萬元購入，今年2月曾放售，當時市值約2.5億元，即現市值較8個月前，低1.2億元或48%。萊坊投資部執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興表示，上述商舖擁999年地契，而美國減息、內地刺激經濟措施出台，令物業具一定可吸引力。

此外，合和集團旗下灣仔合和商場將於11月試業；該集團指出，合和商場和合和酒店是集團全新商業項目，總面積逾100萬方呎，目前出租率逾九成。

[香港地產]