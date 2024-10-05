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經濟
香港地產

山頂道屋地獲10億洽購 料短期易手 每呎12萬

【明報專訊】樓市氣氛好轉，豪宅市場錄得大額成交；代理消息指出，由老牌望族何崇本家族持有的山頂道28號，獲買家以約10億元洽購至尾聲，料短期易手，上述地皮面積約1.67萬方呎，現為1幢洋房，實用面積8910方呎，另設地庫1000方呎，以地積比率0.5倍計，重建後樓面約8350方呎，以洽購價10億元計，每方呎樓面地價約11.97萬元。

資料顯示，何崇本家族近期亦有沽貨行動，今年8月以8.28億元連沽山頂道99號、101號、103號合共3幢洋房，折合呎價逾5.7萬元。

晉海兩房業主持貨3年輸三成

其他二手成交方面，中原分行經理張朗霆表示，將軍澳日出康城晉海II第5B座中層單位，實用面積491方呎兩房間隔，以625萬元易手、實呎1.27萬元；原業主2021年以880萬元購入，帳面蝕255萬元或29%，若連稅項和使費有可能實蝕約294萬元或33%。

南豐新邨呎售9264元 倒退10年前

港島方面，中原副區域營業董事袁廣達表示，鰂魚涌南豐新邨第5座低層D室，實用面積516方呎3房戶，以478萬易手、實呎僅9264元，呎價重返原業主10年前買入價水平；原業主2014年以510萬元購入，當時實呎9883元，帳面蝕32萬元或6%，若連稅項和使費有可能實蝕約58萬元或11%。

CCL兩周連升斷纜 今年累跌7.7％

另具體反映9月9日至15日市况的中原城市領先指數CCL，最新報135.86點，按周跌0.97%，屬逾8年新低、重返2016年8月底水平，今年指數累跌7.71%，較2021年8月191.34點歷史高位跌29%。CCL終止兩周連升，中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，9月上半月樓市觀望氣氛濃，但減息後，樓市氣氛趨正面，加上股市做好等利好因素出現，短期整體樓價可望於135到137點之間窄幅爭持。

[香港地產]

相關字詞﹕山頂道28號 鰂魚涌 日出康城 晉海 南豐新邨

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