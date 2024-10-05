洪水橋現代產業地 調整招標條款今季推

地積比率由7倍降至5倍

她續指出，相關現代產業大樓，特別是洪水橋此類大型項目，投資額高，投標者或需尋找伙伴，或與財務機構磋商融資安排，亦需準備「雙信封制」下的技術建議，因此，將延長招標時間至明年首季截標，預計可建逾400萬方呎樓面。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部主管兼執行董事鄭亥延指出，洪水橋現代產業大樓用地調整招標條款，如移交至政府的樓面面積從30%下調至20%，做法合理，但政府需釐清交回部分的管理安排；她預計，是次招標將比今年12月截標的元朗工業用地更吸引。

連續7季未推商業用地

另政府今季繼續未有推出商業用地，屬連續7個季度沒有推出商業用地，對上一幅批出的商業地要追溯至去年3月，當時新地（0016）以47.29億元、每方呎樓面地價約3103元中標的旺角洗衣街商業地。

甯漢豪解釋，商業地需求不太明顯，目前商業區空置率達14%，個別地區空置率更高，不推商業地是合理做法。

事實上，據第一太平戴維斯最新發表的物業報告指出，本港寫字樓市場自2019年以來，空置率創新高，租金下降40%。報告指出，目前寫字樓空置率超越2003年SARS，以及2009年全球金融危機，特別是核心商業區，如中環的空置率增加220萬方呎；報告續指出，這情况由多種因素造成，包括經濟表現疲弱導致需求減少、租客喜好轉變及受高息環境影響等。

[香港地產]