規劃署不反對新世界粉嶺北14區建2300伙

資料顯示，上述地點位於粉嶺北新發展區第14區馬適路，地皮面積約15.53萬方呎，發展商擬以總地積比7.2倍作發展，建築物高度限制由140米（主水平基準以上，下同），放寬近3%至約144.1米，計劃興建4幢樓高32樓住宅大廈，提供約2300伙、平均面積約417方呎的單位，總樓面約111.8萬方呎。

另在港從事地基工程的龍昇集團（6829），去年就打鼓嶺坪輋19.18萬方呎農地，向城規會申請改劃為「其他指定用途」土地，擬建6座大廈，提供2205伙，總樓面約134.28萬方呎，有關申請亦於今日審理。據規劃署文件顯示，申請發展地點位於新界北餘下階段發展──新界北新市鎮及文錦渡的規劃研究範圍，由於影響規劃中的港鐵北環線東延線發展，該署不支持申請。資料顯示，上述申請地點位於打鼓嶺坪輋，地皮面積約19.18萬方呎，申請人計劃興建6座35至47層高住宅大廈，提供2205伙、平均面積513方呎的住宅單位，另提供少量社福及公共設施，總樓面約134.28萬方呎。