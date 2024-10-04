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經濟

香港地產

合和商場下月試業 逾九成租出

【明報專訊】繼黃竹坑港島南岸THE SOUTHSIDE後，港島區再有新商場試業，屬合和集團旗下灣仔合和商場（Hopewell Mall），包括現有合和中心第1期零售部分，以及合和中心第2期（零售及酒店），總樓面逾100萬方呎，將於下月試業，目前出租逾九成，租戶包括有日本「國民家品店」之稱的NITORI、屬商場中最大租戶，佔地約5萬方呎。另有歡樂天地、汽車陳列室等。

另商場上蓋的合和酒店將於今年底開業，提供1000間客房酒店，以及逾7萬方呎的會議及活動空間，將成一個集酒店、會議及活動場地、飲食、購物、娛樂、消閒於一身的綜合項目。合和集團表示，合和商場將與現有的胡忠大廈（零售部分）、163 QRE、QRE Plaza、GARDENEast（零售部分）組成為合和商圈（Hopewell Cluster），進一步擴大及強化集團於灣仔區的商業組合。

AIRSIDE黃金周人流升兩成

另開業已一年的南豐啟德AIRSIDE，集團香港地產處執行董事許謙讓指出，商場於暑假及十一黃金周期間人流和生意額分別較平時上升約20%及15%。為配合今日全球微笑日，南豐本月舉辦一連串活動，包括在商場設立「減壓房」，以及公布較早前在商場舉辦的「短期快樂排行榜」投票結果。許謙讓指出，集團今年至今已投放約1.4億元推廣身心健康，包括設立員工情緒支援熱線、定期舉辦員工及租戶放鬆身心活動等，本年度整體離職率已較上年度減少2%。

另外，南豐亦發表「SEWIT報告」，指透過社區共融、本地採購及當區就業等，為香港及英國帶來3400萬元社會價值，並於去年推出正值租約計劃，推動租戶進行碳審計，制定可持續發展策略。

相關字詞﹕許謙讓 南豐 合和商圈 合和集團 合和商場

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