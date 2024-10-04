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經濟

香港地產

加多寶陳文鉅6000萬入市麗景園

【明報專訊】在本港減息前後，市場續有名人買賣豪宅物業，其中加多寶集團高層陳文鉅，上月中以6000萬元購入南區淺水灣老牌豪宅麗景園一個單位，為兩年來再度入市南區豪宅。

資料顯示，麗景園2座中層38室，實用面積2049方呎，上月中以6000萬元售出，實呎29,283元，登記買家為陳文鉅（CHAN ANDREW MAN KUI），其名字與加多寶集團旗下昆侖山礦泉水有限公司副總裁陳文鉅中英文名相同，料為同一人。原業主2018年5600萬元買入，帳面獲利400萬元或約7%。資料顯示，陳文鉅對上一次入市，於2022年6月以逾8.7億元購入南區壽臣山15號洋房項目一間單號屋，實用面積8032方呎，實呎108,347元。

「劏房大王」2118萬沽康樂園

30年賺逾千萬

此外，有「劏房大王」之稱的投資者黃騰方及相關人士趁機沽貨。資料顯示，由黃氏等持有的大埔康樂園康樂路東一洋房，實用面積1553方呎，上月初2118萬元售出，實呎約13,638元，而黃騰方等早於1994年949萬元購入，帳面獲利1169萬元或1.2倍。

楊家誠山頂銀主盤減至2.8億 料快易手

另代理消息指出，原由伯明翰前班主楊家誠持有的山頂白加道31號B屋銀主盤，最新減價至約2.8億元，料快將易手，較去年中叫價4.1億元低約32%，惟有關消息未獲銀主確認。物業實用面積約3203方呎，3房3套間隔，連約1100方呎天台及約2600方呎花園，以此計算，若最終以2.8億元易手，實呎約8.74萬元，而楊家誠早於2005年1.46億元購入，及後淪為銀主盤，而約2.8億元則較19年前購入價高近1倍。

名媛趙曾學韞1200萬沽荃灣工廈

非住宅物業方面，名媛趙曾學韞及相關人士上月初以每個400萬元、即共1200萬元售出荃灣工廈ONE MIDTOWN 3伙，以單位面積共2924方呎計，呎價約4104元，趙曾學韞等早在2012年共斥1120.8萬元購入，帳面獲利僅約79.2萬元或7%。

相關字詞﹕One Midtown 趙曾學韞 楊家誠 白加道31號 康樂園 黃騰方 陳文鉅 加多寶 麗景園

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