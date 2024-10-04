天璽‧天1周收3萬票 超額146倍 Blue Coast II昨上樓書 最快下周開價

作為新地今年重頭戲天璽‧天，為近期市場焦點新盤，明日首輪以價單發售的204伙，屬實用面積236至559方呎開放式至兩房戶，以最高折扣13.5%計，開放式戶折實入場費473.7萬元，以過去7日累收約3萬票計，超額約146倍。值得留意，準買家可於A組大手客環節、B組散戶環節，最多入3票，意味每組客人最多可入6票。至於新盤收票王，為長實去年8月開售的油塘親海駅II，共收逾3.8萬票（當時每組客人最多可入8票）。

破Blue Coast 2.8萬票今年紀錄

另外，天璽‧天明日亦以招標形式發售96伙，屬3房至4房戶，實用面積854至3936方呎（4房連平台及天台特色戶）。此外，新地同系元朗The YOHO Hub II第6座，下周一進行新一輪銷售涉58伙，屬實用面積462至905方呎兩房及3房戶；以最高15.5%折扣計，折實價666.1萬元起，周日（10月6日）晚上截止認購登記。

另一市區焦點新盤，長實及港鐵（0066）合作、樓花期長約16個月的黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，昨上載樓書，市場估計最快下周開價。

據樓書資料顯示，Blue Coast II單位實用面積443至1267方呎、兩房至4房間隔，其中兩房戶設279伙，佔單位總數558伙約50%；單位廚房配套家電以德國品牌Gaggenau為主，冷氣機選用東芝。

值得留意，Blue Coast II第3座J室，實用面積729方呎3房1套連儲物室間隔，從平面圖可見，單位除主人套房浴室，另設一間連浴缸的浴室、大門入口旁亦設客廁，形成「一屋三廁」格局。單位客飯廳呈呂字型格局，並採梗廚設計，惟廚房內有斜角位。至於「靚則」單位，包括第5座C室，實用面積509方呎兩房間隔，開放式廚房設計，兩間房位處大廳左右兩側，室內佈局工整。

一組買家4375萬連購朗賢峯兩伙

綜合市場資訊，10月首3日一手成交錄約65宗，鷹君（0041）何文田朗賢峯IIA期，新售出兩伙3房戶，實用面積899和926方呎，成交價2107萬及2278萬元、實呎2.34萬及2.44萬元，據悉由同一組買家購入，涉資逾4375萬元。

明報記者