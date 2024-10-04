葉創成：港股升勢過急 減持新地套利

筆者在去年9月29日於本欄見報、題為「買新地 如投香港前景信心一票」文章提到已以每股80.55元買入新地；筆者前日則以每股近90元減持新地，加上持貨逾一年以來收到每股派息4.65元，總回報近兩成，表現不錯，亦延續過去近10年以來每次買賣新地均贏錢的走勢。

揸新地1年賺近兩成 向范卓雲陸振球道謝

近日筆者在投資股票獲利的同時，亦品嘗一道精神盛宴，原因是獲「基督為本基金」創辦人盧炳松邀請觀賞由該安撫晚晴人士的慈善團體製作、資深傳媒人曾智華及藝人陳敏兒主講、現已開始在YouTube播放、講述「人生中的五道彩虹」（道謝、道愛、道歉、道諒及道別）的5集短片，當中，「道謝」就是向曾幫助你、對你好的人說聲：「多謝你」，是次筆者買賣新地逾一年便賺近兩成就此大派用場。

「買新地 如投香港前景信心一票」文章提到，筆者在去年9月決定買入新地，是參考了匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲及當時上司陸振球的高見。結果前日筆者減持新地，逾一年便賺近兩成，在此衷心向范卓雲及陸振球說聲：「多謝你。」

另外，目前港股「大時代」有重臨迹象，下周一見報的《Money Monday》封面故事會像過去兩期一樣專訪推介往績理想的中資股專家分析後市，希望有助讀者保持清醒頭腦、追求回報時勿忘控制風險。

[葉創成 創富倉]