日揆放鴿 日圓見個半月低 日經指數收市升近2% 領漲亞股

美國周五公布的9月非農就業數據，亦可能對日圓兌美元走勢產生影響。昨公布的數據顯示，在截至9月28日當周，美國首次申領失業濟濟人數按周增加6000人，總數增至22.5萬人，超出市場預期的22萬人，創3周高位。不過美國9月ISM非製造業指數升至54.9，遠高於預期的51.7，是去年2月以來最強勁的增長。美股三大指數早段個別發展；中東局勢持續緊張，國際油價昨連續第三晚上漲。

官方表態 強化市場不急於加息觀點

石破茂放鴿後，日本央行政策委員會委員野口旭表示，日本央行須耐心維持寬鬆貨幣政策。他說，雖然央行有進一步加息的空間，但須謹慎並緩慢地採取行動，避免損害經濟。野口指出，日圓近期反彈，緩和進口成本帶來的通脹壓力，使央行有時間審視經濟風險，以確定何時加息。官方接連表態，強化了市場對日本央行不急於加息的觀點。

日生基礎研究所指出，事態發展加強了其12月不會加息的看法。倫敦證券交易所集團（LSEG）周四數據顯示，交易商定價日本央行年底前加息0.1厘的概率不到50%。

瑞穗證券指出，石破茂可能試圖擺脫支持加息的形象。石破茂於8月曾表示，日本央行結束負利率，走上「正確的政策軌道」，並支持貨幣政策進一步正常化。他勝出執政自民黨總裁選舉後，日圓兌每美元曾在周一漲至141水平，拖累日經指數當日挫4.8%。

分析：日圓兌美元或見150至155水平

石破茂放鴿後，市場重新押注日圓轉弱。加皇資本市場及瑞穗證券等預期，日圓兌美元有回落至150至155水平的風險，令日圓套利交易的吸引力增加。ATFX Global Markets分析師表示，日圓套利交易又捲土重來，石破茂「實際上為沽售日圓開綠燈」。

瑞穗證券的分析指出，日圓套利交易可能會再次蓬勃，這完全取決於日圓走勢。倘日本央行趨於鴿派，而美國數據較預期強，加上中東局勢緊張令美元受到提振，日圓兌每美元可能貶至155。

日本海外資產規模達4.4萬億美元，市場關注日本央行緩慢加息將如何影響資金回流日本。這些海外投資被視為大型套利交易，但這些投資通常較為長線，有別於短線投機。日本央行7月底加息引發日圓套利交易平倉潮，曾在8月初引發環球大跌市。外匯交易商Pepperstone分析指出，由於市場波動仍然劇烈，地緣政治風險猶在，需巨大勇氣才能積極於套利交易。

對於「股神」巴菲特投資旗艦巴郡計劃今年第二次發行日圓債券，大和證券的分析認為，金融、保險及航運企業可能是巴菲特下一輪投資目標，因為保險及航運股自8月以來領漲東證指數，可能符合巴菲特的價值投資策略。此外，據日本傳媒報道，石破茂將在周五發表的首次施政演說，宣布計劃在2030年前把日本平均最低時薪，由目前1055日圓上調至1500日圓（約79港元），以提高人均GDP，是其提升人民幸福感的願景之一。共同社指石破茂將指示內閣訂定經濟刺激計劃，重點在於協助家庭應對通脹，推動地區振興。

（綜合報道）

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