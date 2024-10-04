明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

新世界過去7年 租金收入倍增銀行額度大減

【明報專訊】近期轉換人生跑道，改領軍K11王國的鄭志剛，在他任職新世界發展（0017）副主席及行政總裁期間見證多個K11品牌收租項目面世，7年帶動新世界租金收入及盈利分別倍升及大增1.5倍至54億元及近35億元。但隨着新世界需應付11 Skies等多個大項目及巨額利息開支，原先可用「子彈」買少見少，剛過去的年度存款連可動用銀行融資額度只剩462.9億元。而經濟復蘇不及預期，又要為項目減值，致負債壓力再增。不過隨着新世界多項新收租物業面世，或助收入改善並打「復活賽」。體育園內的啟德零售館，亦將為鄭志剛全情投入K11後首個「省招牌」大作。

可動用銀行融資額度餘183億

新世界由鄭志剛於2017年脫離聯席總經理行列，「坐正」副主席兼總經理，及後期兼任行政總裁的7年內，既在發展項目創建「Pavilion」新盤系列，在租盤方面更建立「K11」品牌購物藝術館。在多個新租盤投入運作下，經過7年發展，截至今年6月底止年度，新世界於內地及香港租金收入突破50億元大關，高見約54億元，創歷年高位。集團多個系列雖打響名堂，不過其間集團取態甚為進取，數年間密集投得香港國際機場的商業項目11 SKIES，亦參與投地在長沙灣營建商圈，並分別經新創建（0659）旗下協興參與啟德體育園建設、開設公司部署營運，甚至經新創建收購富通保險（現稱周大福人壽），多項投資均甚重本。

過去3年更碰上加息周期，新世界可用「子彈」日少，由2020年度手持現金連同可用銀行貸款額度共近1184億元，驟減至今年度的462.9億元（見表）。當中可動用銀行融資額度只餘183億元，比2021年度的565.99億元相去甚遠，亦未見銀行新增額度。集團財務費用亦明顯大增，2020年度倍增至近53.9億元後高企不下，到今年度仍有55.08億元。最新年度淨付42.75億元，比兩年前錄得淨財務收入2.59億元相去甚遠。期間集團雖持續出售非核心資產，均未能壓低負債比率，反之過去3個年度共增加19.4個百分點至55%。

內地與港推多個租盤 稍解資金壓力

不過該集團今年度起陸續有多個內地與香港租盤推出，加上待售樓盤入帳，或稍解營運資金壓力，而新世界亦正部署出售啟德體育園公司予母企周大福企業進一步減債。

另鄭志剛出資2.09億元購入K11系列公司，又將參與啟德體育園內零售館策劃，有望成為他今次領軍K11後「省招牌」之作。未來3年鄭亦每年獲新世界付商標費用最多3.72億元，更將為其今次「外闖」提供「子彈」。

相關字詞﹕鄭志剛 新世界發展

上 / 下一篇新聞

恒指曾瀉逾千點 低位見V彈 陸挺：中國股市重現2015年泡沫爆破風險升
恒指曾瀉逾千點 低位見V彈 陸挺：中國股市重現2015年泡沫爆破風險升
話你知：2015年A股泡沫爆破 恒指4個月挫7800點
話你知：2015年A股泡沫爆破 恒指4個月挫7800點
A股ETF現溢價 投資者憧憬復市後表現
A股ETF現溢價 投資者憧憬復市後表現
外資持續湧入 港元拆息全線升
外資持續湧入 港元拆息全線升
渣打：昨跌市屬「大漲小回」格局
渣打：昨跌市屬「大漲小回」格局
畢馬威IPO報告：港今年重登全球第4
畢馬威IPO報告：港今年重登全球第4
K11新公司上周成立 登記地址為家辦 新世界張之杰任董事
K11新公司上周成立 登記地址為家辦 新世界張之杰任董事
中銀推定息按揭 年息3.15至3.35厘
中銀推定息按揭 年息3.15至3.35厘
港8月零售跌10%遜預期 零售協會：股市旺氣氛改善 跌勢或至明年初
港8月零售跌10%遜預期 零售協會：股市旺氣氛改善 跌勢或至明年初
FT：藥明康德藥明生物 擬售部分歐美業務
FT：藥明康德藥明生物 擬售部分歐美業務
匯德月底召開股東特別大會 審議合併Synagistics
匯德月底召開股東特別大會 審議合併Synagistics
日揆放鴿 日圓見個半月低 日經指數收市升近2% 領漲亞股
日揆放鴿 日圓見個半月低 日經指數收市升近2% 領漲亞股
華電動車加徵關稅 歐盟4國擬贊成
華電動車加徵關稅 歐盟4國擬贊成
英倫銀行行長：倘通脹續回落 減息將「更積極」
英倫銀行行長：倘通脹續回落 減息將「更積極」
張兆聰：中海油大落後 超短線值博
張兆聰：中海油大落後 超短線值博
港元定存華僑銀行6個月年息見3.4厘
港元定存華僑銀行6個月年息見3.4厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：趁勢小注選港交所
植耀輝：趁勢小注選港交所
葉創成：港股升勢過急 減持新地套利
葉創成：港股升勢過急 減持新地套利
技術取勝：希慎短線調整或試13元
技術取勝：希慎短線調整或試13元
《財富》最具影響力商界女性 陳翊庭何超瓊上榜
《財富》最具影響力商界女性 陳翊庭何超瓊上榜
劉思明：恒指由大直路轉入曲折階段
劉思明：恒指由大直路轉入曲折階段
周顯：遊艇在港已沒市場
周顯：遊艇在港已沒市場
譚新強：中國極需要歷史上 第一次「健康慢牛」
譚新強：中國極需要歷史上 第一次「健康慢牛」
盧駿匡：市况極端 須控入市資金
盧駿匡：市况極端 須控入市資金
湯文亮：租金平反而害了租客
湯文亮：租金平反而害了租客
星新盤銷情料改善 全年樓價可升3%
星新盤銷情料改善 全年樓價可升3%
5國公民星置業 毋須付額外買方印花稅
5國公民星置業 毋須付額外買方印花稅
天璽‧天1周收3萬票 超額146倍 Blue Coast II昨上樓書 最快下周開價
天璽‧天1周收3萬票 超額146倍 Blue Coast II昨上樓書 最快下周開價
內地客國慶假900萬入市尚堤3房戶
內地客國慶假900萬入市尚堤3房戶
加多寶陳文鉅6000萬入市麗景園
加多寶陳文鉅6000萬入市麗景園
合和商場下月試業 逾九成租出
合和商場下月試業 逾九成租出
規劃署不反對新世界粉嶺北14區建2300伙
規劃署不反對新世界粉嶺北14區建2300伙