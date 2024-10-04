K11新公司上周成立 登記地址為家辦 新世界張之杰任董事

明報記者 方楚茵 陳偉燊

由於鄭志剛作為K11系列創辦人，在其撤出新世界核心管理班子後，市場關心K11品牌往後何去何從，品牌、項目又會否延續以往風格等。而這家新註冊成立的公司「K11 Concepts管理」由K11集團高級執行副總裁兼新世界發展集團客戶生態系統高級總監張之杰擔任首任董事，創辦成員是「LINTEL SECURITIES LIMITED」，首任公司秘書為「SHARROW LIMITED」。

張之杰曾任職賽馬會12年

作為K11高層的張之杰曾任職香港賽馬會達12年，2022年轉職新世界及K11前，為賽馬會業務拓展及市場發展總監。有知情人士指出，當年張之杰是由鄭志剛邀請過檔，以專責K11商場的超級VIP客戶關係。

近年張之杰曾代表K11「星光夜市」受訪，近日亦曾就七大奢侈品牌在K11 MUSEA擴充面積代表發言。他亦同時身兼多家K11系公司董事一職（見表），包括CHI Coffee Concept Limited、K11 AFLM Limited等。

值得留意的是，以往K11系列公司，包括上述負責出售資產予鄭志剛的「K11 GROUP LIMITED」及「K11 Professional Company Limited」等公司註冊或主要營業地址多為尖沙嘴中心4樓。然而今次成立的「K11 Concepts管理」不再使用上址，改為使用「LINTEL」及「SHARROW」的註冊或主要經營地址。

保得利確認K11管理公司登記地址

這兩家公司背後，則是亞洲獨立企業、信託、基金和家族辦公室服務提供商「保得利集團（Portcullis Group）」旗下公司。保得利集團創辦人及總裁為張國光，據集團網頁指張國光曾被新加坡法律學院描述為「亞洲家族辦公室宗師」。當中「SHARROW」是保得利旗下「扶桑集團（Fusang Corp）」的子公司、數字證券交易所「扶桑交易所（Fusang Exchange）」的第二類交易代理。

本報曾到訪「保得利集團」、「LINTEL」及「SHARROW」位於中環的總部查詢與「K11 Concepts管理」的關係及相關事宜，獲確認K11管理公司登記於上述地址，惟對於其他查詢包括與K11營運的關係，該公司均未有回應。