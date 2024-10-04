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經濟

話你知：2015年A股泡沫爆破 恒指4個月挫7800點

【明報專訊】野村中國首席經濟學家陸挺警告，未來幾周有A股可能重複2015年史詩般的大上大落，那2015年發生了什麼事？當年內地股民以超高槓桿炒股，加上中證監准許互惠基金買港股，將兩地股市推上高峰，但及後中央出手「去槓桿」，A股於3個月內腰斬，恒指4個月蒸發逾7800點。隨着人行2014年11月減息，A股即時起舞，當年內地股民利用互聯網貸款工具「場外配資」，以相當於九成孖展入市，令A股早已開車，至翌年中證監准許互惠基金買港股時，滬指市盈率達23倍，深成指市盈率達50倍，滬深股市日均成交額達1.4萬億元人民幣，亦因如此，市場憧憬北水大舉南下把H股扯高，追平與A股的差價。

內地股民場外配資

中證監主動去槓桿

4月8日「港股通（滬）」首度用盡130億元人民幣全日額度，市場深信北水將洶湧南下，翌日恒指曾飈1700點，全日成交2915億元。4月27日恒指直撲28,588點見全年高位。但A股泡沫引起中證監警惕，一連串「去槓桿」措施後，滬指由高位5178點跌至8月26日的2850點見底，港股大時代亦在5月尾結束，由高位的28,254點反覆跌至9月底的20,683點才止跌。

陸挺於最新報告亦推介兩本書，其中《春天的狂想：中國股市的非理性繁榮與大眾癲狂》正是講述2015年數月間，A股市場直衝雲霄又斷崖式下跌的博弈；至於另一本《瘋狂、恐慌與崩盤》，作者透過解析歷史上的金融危機與模式，通常都包含瘋狂、恐慌與崩盤3個階段。

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