恒指曾瀉逾千點 低位見V彈 陸挺：中國股市重現2015年泡沫爆破風險升

陸挺於最新的報告中表示，內地利用人行刺激股市的策略似乎相當成功，目前為止甚至過於成功，在岸和離岸股市都很火熱，尤其是那些還太年輕的投資者憂慮錯過一生一次的反彈而紛紛急於開設帳戶，陸挺稱，考慮到當前的市場走勢以及該行對內地社交媒體情緒的追蹤，認為未來幾周重複2015年史詩般的大上大落的風險可能會迅速上升。

雖然陸挺認為，從估值或槓桿水平看，目前的股市似乎還沒有達到2015年那種程度，但經過3年疫情、近4年的房地產危機、地方政府債務高企、新能源領域投資泡沫破滅、地緣政治緊張局勢仍在升級、國家與私營部門之間的信任減弱等，他預期，北京肯定再推出一系列財政措施和其他支持政策，最終規模和內容暫仍相當臨時及不確定，但由於股市泡沫正在醞釀，他呼籲投資者要更冷靜評估，亦希望北京能夠更加清醒。

最不利情景：狂熱之後崩盤

野村提出三種情境，該行擔心最不利的一種可能有更高的發生機率，就是股市狂熱之後會出現崩盤，類似2015年發生的情况，資本外逃可能猖獗，人民幣可能面臨貶值壓力，限制人行購買更多股票的能力；基本情境則是出現較小規模的泡沫破裂，中央將會設法推出財政措施，以穩定需求；樂觀情境是中央官員正密切關注正在醞釀的泡沫，並及時採取措施平息瘋狂的股市。

有「新興市場之父」之稱的麥樸思則認為，在刺激措施下，中國股市重新煥發生機，但強調要令短期的樂觀情緒轉化成可持續的牛市，需要更多改革，目前中國依然面臨結構問題，這為長期增長帶來一定的不確定，只有刺激措施滲透到實體經濟，才能產生大家希望看到的長期牛市。

麥樸思：維持牛市需更多改革

另外，匯豐策略師Alastair Pinder最新亦將中國內地股票評級從中性上調至超配，主要因為估值仍然較低，據其估值模型顯示，基於基本面，中國內地股票仍被低估了15%，而由於投資者倉位不多，認為「加入這浪升勢依然不遲」。

大市方面，恒指昨高開約40點後隨即掉頭向下，一度瀉1001點，見23個月最大跌幅，低見21,442點，但午後跌幅逐步收窄兼幾乎收復所有失地，恒指收市跌330點或1.47%，收報22,113點，國指跌127點或1.58%，收報7914點，科指跌178點或3.46%，收報4978點，成交金額跌至3103億元。

科技股普遍受壓，京東（9618）跌近8%，阿里（9988）跌4.4%，騰訊（0700）偏軟，美團（3690）逆市升近4%，是表現最好藍籌；連日強勢的內房股見回吐，龍湖（0960）跌逾9%，華潤置地（1109）跌6%，融創中國（1918）、世茂集團（0813）挫逾兩成；新世界（0017）急跌11%，為跌幅最大藍籌。

明報記者