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經濟

香港地產

太古城特色戶2580萬沽 實蝕14%

【明報專訊】踏入10月份，政府快將公布新一份《施政報告》前，市場續錄二手蝕讓個案。作為「樓市探熱針」的鰂魚涌太古城，一個連天台特色戶以2580萬元售出，原業主持貨約8年，連使費料實蝕約14%。

Wetland 3房670萬沽 實蝕27%

中原地產資深區域營業經理王秀芬表示，太古城本月連錄兩宗成交，其中銀柏閣頂層特色戶，實用1277方呎，3房套連工人房間隔，連天台，享全海景，最新以2580萬元成交，實呎20,204元。原業主2016年8月2800萬元購入，持貨約8年，帳面蝕讓220萬元或約7.9%，連使費料實蝕約390餘萬元或14%。

另半新盤續錄大幅蝕讓個案。中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍Wetland Seasons Park 2期別墅2座低層C室，實用677方呎，3房1套連多用途房間隔，以670萬元沽出，實呎9897元。原業主2020年6月865.05萬元一手購入，持貨約4年，帳面蝕195.1萬元，若連使費料實蝕約230多萬元或約27%。

不過，租務市場卻持續暢旺，資料顯示，西貢僅設5幢洋房的低密度屋苑歡景花園，樓齡約44年，一幢實用2196方呎的單號洋房，採4房1套間隔，上月以月租9萬元租出，實用呎租約41元。資料顯示，物業新租客為內地主要生產鍛件產品的山西天寶集團（香港）有限公司。業主2010年2338萬元購入，租金回報約4.6厘。

相關字詞﹕租務成交 蝕讓成交 歡景花園 Wetland Seasons Park 太古城

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