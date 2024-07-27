林子峰6億放售L'HART 低7年前四成

第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光表示，上述銅鑼灣駱克道487至489號L'HART全幢，現正以6億元放售。資料顯示，物業由投資者林子峰2017年9.65億元向鎮科集團購入，2018年曾以13億元放售，即最新放售價較當年購入價低約3.65億元或38%，並較2018年放售價低7億元或54%。物業地盤面積約2182方呎，現為一幢26層高銀座式大廈，每層建築面積約1267至2068方呎，總建築面積約32,681方呎，現時出租率超過75%，預計全部租出後，每月租金收入約150萬元。

鄧成波家族放售黃金大廈物業

「舖王」鄧成波家族再拋售物業，高力香港資本市場及投資服務部高級董事吳家輝表示，有關物業為深水埗福榮街131號及福華街黃金大廈部分商業物業，包括戲院部分、禮堂天台（設於地下、1樓、2樓及3樓的部分樓面），實用面積共17,789方呎，市值約2.3億至2.5億元，折合呎價1.29萬至1.4萬元。

另外，市場有傳由「小巴大王」馬亞木家族持有的中環德輔道鴻德大廈地下A舖，面積約1200方呎，獲買家約4500萬元洽購，呎價約3.75萬元，舖位現時以月租約13萬元租出，新買家可享約3.5厘租金回報。馬亞木家族2004年2600萬元購入，若以約4500萬元售出，帳面料獲利1900萬元或73%。