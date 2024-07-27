周末兩日新盤925伙應市 逾兩年最多

周日NOVO LAND 3B賣154伙

除周六已有5盤共約632伙推售外，新地屯門NOVO LAND第3B期昨突加推77伙，單位涵蓋開放式至3房戶型，扣除最高折扣15%，折實價約310萬至約675萬元，折實呎價11,635元至13,369元，折實均呎12,086元，當中33個單位售價更低於400萬元，並於周日發售154伙，連同其他新盤，令周六及周日兩日共有約925伙一手單位應市。

天瀧獲批滿意紙 最快本月現樓推

至於上周已獲批滿意紙的天瀧，為跑道區首個正向維港的新盤正式入伙，昨日首度開放現樓示範單位予傳媒參觀，恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目昨啟動交樓程序，並於未來兩至三周開放現樓示範單位予買家參觀。他亦指出，近期有不少正面消息利好市况，計劃本月下旬以現樓形式推售單位，屆時亦會以招標推售望維港景的大單位為主，下階段才會推出望內園1房戶。另恒地主席辦公室顧問于正人表示，項目逾七成單位享有私人電梯大堂 ，提升私隱度。為響應減碳及減少環境污染，屋苑配備逾400個智能32A充電車位，撇除1房單位，車位與單位數目比例達1比1。

柏蔚森II 昨沽12伙

同屬跑道區、新世界（0017）及遠展（0035）合作的柏蔚森II，樓花期不足1年，昨以先到先得形式發售155伙，市場消息指出，單日售出約12伙，整個系列過去兩日共售出約15伙，套現近1億元，其中柏蔚森III位於1座9樓C室，實用579方呎，3房1套間隔，成交價1215.7萬元、呎價20,997元。全個項目自7月開售迄今共沽349伙， 套現逾23.8億元。