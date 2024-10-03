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經濟
2024年10月3日星期四
股市最前線
恒指再破二萬二 超買水平54年高 國慶北水停 大市成交續逾4000億
散戶蜂擁開戶 券商國慶假加班營業
高盛數據：對冲基金買中資股破紀錄
外資湧入追貨 港匯見近兩年高
卡羅特首掛升58％ 「街貨」一日炒近1.5轉
港交所高層成商湯最大股東 楊秋梅承繼亡夫湯曉鷗20%權益 市值128億
長建英上市後 中央結算持倉減165萬股
赴美上市 域塔物流：投資者更多估值更高
維持內地GDP增4.9%預測 恒生：續觀察政策效果
LME擬今年底前 批准港設金屬倉
私募基金KKR 擬收購ASMPT
油價連升兩日 見1個月高 市場憂以軍襲伊朗石油設施礙供應
Tesla上季交付增6.4% 今年首重拾季度增長
Nike首財季收入減一成 預警本季跌幅超預期
張兆聰：內險股落後 中壽可吼
港元定存恒生7日年息高見9厘
澳元定存高息精選
技術取勝：金沙上望24.7元沽壓大
對手訪問提「挽肉と米」 黃傑龍：對方頗失禮
劉思明：港股仍有機會攀升 別輕言做淡
周顯：內地券商併購陸續有來
湯文亮：不懂港銀體系健全定義
新世界等馬適路項目補價約22億 粉嶺北第2宗 呎價料不足2000元
周末兩日新盤925伙應市 逾兩年最多
Blue Coast II最快今日上樓書
林子峰6億放售L'HART 低7年前四成
太古城特色戶2580萬沽 實蝕14%
高力香港周若瑜：《施政報告》可考慮縮短置業階梯
港股回升 港樓最壞時間料過去
澳元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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