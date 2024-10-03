Nike首財季收入減一成 預警本季跌幅超預期

【明報專訊】Nike（美：NKE）在截至8月底的第一財季，收入按年減少一成至116億美元，利潤更按年大跌28%至11億美元。Nike警告，本季收入可能再跌10%，較分析師預期的跌幅更大，並撤回2025財年的指引，打擊投資者信心。Nike此前預測，在截至明年5月的財年，收入恐下跌10%。Nike解釋，撤回指引是希望給本月稍後上任的新CEO訂定扭轉計劃的機會，而原定於11月舉行的投資者日亦會延遲，暫未知新的舉行時間。受撤回全年指引等消息影響，Nike股價早段挫8%。