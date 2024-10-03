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經濟
國際金融

Nike首財季收入減一成 預警本季跌幅超預期

【明報專訊】Nike（美：NKE）在截至8月底的第一財季，收入按年減少一成至116億美元，利潤更按年大跌28%至11億美元。Nike警告，本季收入可能再跌10%，較分析師預期的跌幅更大，並撤回2025財年的指引，打擊投資者信心。Nike此前預測，在截至明年5月的財年，收入恐下跌10%。Nike解釋，撤回指引是希望給本月稍後上任的新CEO訂定扭轉計劃的機會，而原定於11月舉行的投資者日亦會延遲，暫未知新的舉行時間。受撤回全年指引等消息影響，Nike股價早段挫8%。

Nike上月宣布，曾效力Nike 32年的退休老臣子希爾（Elliott Hill）將會復出，在10月中接替多納霍（John Donahoe）出任總裁及行政總裁。Nike財務總監Matthew Friend表示，撤回全年指引，為希爾評估當前策略及業務趨勢，並發展新的計劃提供靈活性 。

WSJ：限量版鞋款氾濫 吸引力降

《華爾街日報》指出，Nike銷售轉弱，是由於該品牌此前過度銷售限量版鞋款，令限量版鞋款氾濫，影響其對買家的吸引力。

報道指出，Nike目前正減少Air Force 1、Air Jordan 1和Dunk系列的供應，以挽救其標誌性運動鞋的價值，但這些運動鞋的產量仍然高於銷量。

（綜合報道）

[國際金融]

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