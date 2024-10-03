Tesla上季交付增6.4% 今年首重拾季度增長

略遜預期 股價早段跌6%

Tesla第三季交付了439,975輛Model 3及Model Y，以及22,915輛其他車型，包括Model S、Cyber​​truck及Model X高級SUV。該公司第三季產量為469,796輛，按年增加9.1%。彭博社指出，隨着中國政府第三季對電動車「以舊換新」的資助升級，中國市場的電動車需求增加，Tesla也從中受惠。不過路透社指出，消費者對混合動力車的興趣增加，加上歐洲市場缺乏補貼，以及與中國電動車廠的激烈競爭，都影響了Tesla的銷售。

eMarketer高級技術分析師Gadjo Sevilla指出，交付量達不到市場預期，可能意味要實現全年整體交付目標存在困難，Tesla第四季交付量需增至破紀錄的516,344輛，才能追平2023年的181萬輛交付水平，否則Tesla恐面臨全年交付量首次下跌。Hargreaves Lansdown資深股票分析師Matt Britzman指出，退一步來說，交付量恢復增長是最重要的信息，尤其是考慮到Tesla在中國市場的積極營銷策略，以及具吸引力的貸款計劃。

市場關注下周發布robotaxi

相比下，比亞迪第三季電動車交付量為443,426輛，低於Tesla，這部分由於比亞迪專注於混合動力車的銷售。市場關注Tesla於下周四（10 日）舉行的發布會，料將介紹robotaxi產品及其AI驅動的自動駕駛技術。

（綜合報道）

[國際金融]