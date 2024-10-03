明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

油價連升兩日 見1個月高 市場憂以軍襲伊朗石油設施礙供應

【明報專訊】中東緊張局勢升級，伊朗向以色列發動大規模的導彈襲擊後，以色列威脅報復。市場憂慮以方可能針對伊朗石油設施施襲，令中東原油供應受阻。布蘭特期油及紐約期油繼周二升逾2%後，周三午夜前維持升勢。布蘭特期油昨曾升穿每桶76美元，紐約期油升穿每桶72美元，是9月初以來高位。標普500指數及納指早段偏軟。

澳新銀行研究部的分析指出，油組（OPEC）成員國伊朗直接參與襲擊，增加了原油供應受阻的可能性。石油經紀商PVM指出，以色列威脅的報復行動，可能包括破壞或摧毀伊朗的石油設施。倘以色列向伊朗報復，伊朗有可能封鎖霍爾木茲海峽，妨礙海灣地區的原油出口，導致油價顯著上升。

Phillip Nova市場分析師Priyanka Sachdeva表示，油市此前關注全球經濟前景疲軟對原油需求的影響，在中東衝突升級後，市場轉為憂慮石油供應可能受阻。市場此前憂慮原油需求轉弱，加上油組與盟友（OPEC+）以外的供應可能增加，布蘭特期油上月跌穿每桶70美元，是2021年以來首次。

Rapidan能源集團總裁、美國前總統小布殊的能源顧問Bob McNally表示，原油市場有大量空倉，對地緣政治風險缺乏關注，若市場意識到局勢升級可能直接影響能源基礎設施或原油供應，原油風險溢價才會上升。高盛分析師Yulia Zhestkova Grigsby表示，鑑於全球剩餘石油產能較高，且實際供應的影響有限，地緣政治風險溢價應保持溫和。

凱投宏觀指出，主要產油國伊朗佔全球石油產量4%，但一個重要考慮因素是，倘伊朗供應受阻，油組領袖沙特阿拉伯會否增產。

OPEC+會議未改年底增產政策

OPEC+周三舉行部長級小組會議，審視市場狀况，會議未對政策作出任何改變。OPEC+此前同意由12月開始增加供應，將每日產量提升18萬桶，較原訂計劃延遲兩個月。澳新銀行指出，任何有關維持增產計劃的消息，都可能抵消對中東供應受阻的擔憂。

自2022年底以來，OPEC+商定了一系列的減產措施。OPEC+成員國目前除了遵循每日合共減產200萬桶的官方配額，部分成員國另每日自願減產合共386萬桶，意味OPEC+目前每日產量削減了586萬桶，約佔全球需求的5.7%。同時，OPEC+亦準備由今年底至明年，逐步解除自願減產措施。

分析：沙特或以價格戰保市場份額

分析師指出，若部分成員國未有妥善履行減產協議，可能會促使沙特等國家，由12月起加快退出自願減產。《華爾街日報》昨引述知情人士稱，沙特石油部長表示，倘OPEC+成員國不遵守產量限制，油價可能會跌至每桶50美元，並特別提到伊拉克和哈薩克未有履約。

消息指，OPEC+成員國將沙特的聲明，解讀為該國暗示，倘若有成員國不遵守產量協議，沙特將不惜發動價格戰，以保住其市場份額。

中東地緣政治緊張局勢持續數月，但在伊朗今次採取行動前，油價未見顯著回升。沙特將部分問題歸咎於一些成員國無視限制產量的計劃。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕油組與盟友（OPEC+） 中東 以色列 伊朗 油價

上 / 下一篇新聞