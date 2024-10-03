赴美上市 域塔物流：投資者更多估值更高

股價累升近三成半

域塔上市發行規模，由原先的250萬股減至210萬股，陳建中解釋，此舉是為了保守行事，希望一定會出現「綠鞋」（新股超額配售權），對股價有一定影響，並且公司希望在短時間內二次增發，目前正與二級基金商談。域塔以每股4美元定價，周二晚收報5.39美元，股價累升近三成半。

陳建中表示此次上市所募集的資金將用於擴大業務規模、加速產品研發、及使得融資渠道多元化。陳建中指出，擴大業務規模方面，公司目前正在拓展美國、東南亞及東盟市場，其中美國的冷鏈倉庫市場需求很大，並且缺乏PLT Solution（房地產+物流科技解決方案）的倉儲，人工貴且工會制下，舊的倉庫很難縮減人手，這就給域塔機會。域塔正與美國商家商談新建PLT Solution倉庫的合作，即將公布。在擴張過程中，域塔也不斷增聘員工，陳建中表示上市公告中公布員工數量為53名，目前正在擴張中，相信短時間內員工可超100名。

為屈臣氏研物流倉增值解決方案

他續稱，域塔的競爭優勢在於PLT Solution。通過採用公司的PLT Solution，物流倉可以減少約30%的人手，並且面積使用率提升1倍以上。公司正在研究為長和（0001）旗下的屈臣氏做物流倉庫增值解決方案，其中域塔負責投資研究倉庫增值，今年2月成立的智慧物流科技公司NEXX（鼐思鋱科技）負責投資研究科技層面的自動化增值。

NEXX今年2月由摩根大通中國前首席執行官黃國濱、陳建中、思謀物流科技集團執行董事及前總經理許嘉共同創立，並於今年6月引入長實集團為股東。