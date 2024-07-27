長建英上市後 中央結算持倉減165萬股

或與公眾持倉調配有關

從中央結算的資料顯示，長建的中央結算持倉長期處於5.92億至近5.93億股。長建最新的中央結算持倉跌至5.91億股或佔總股本的23.46%，這反映出，該股餘下有19.28億股76.6%未有存放到經紀處。在長和持股高達19.06億股下，因此一般相信，該等未存倉的股份大部分為長和持股。而中央結算最新持股減少，換言之與公眾投資者持倉有關。

根據長建申請到英國上市的上市文件所述安排，其容許股份持有人在兩地股東名冊刪除登記，轉到屬意的市場登記，涉及過程約需時3到5個交易日。因此隨着該股在英國上市日子愈長，料長建於中央結算持倉還有機會進一步減少。

英31交易日 日均成交1.27萬股

至於長建在英國以「CKI」上市至本周二10月1日止，累計在31個交易日於當地錄得近39.49萬股成交，只佔長建總股數近0.02%，日均達1.27萬股；其間總交投額約2280.8萬元，日均73.57萬元。單以上周即9月23日至10月1日計，該股在英國共錄得35,013股交投，只為同期其港股成交近3298.81萬股（因國慶假期，交易日數較英國少一天）的0.11%；其間在英國錄得的成交額175.37萬元，亦同樣只佔香港期間總成交17.86億元近0.1%而已。

長建交投暫落後同系和黃醫藥

按同一期間同樣在港英兩地掛牌的股份去比較，撇除在英國交投活躍的匯控（英：HSBA）過百億元成交，保誠（英：PRU）及渣打（英：STAN）錄得數十億元成交外，長建的交投情况，暫時比同系和黃醫藥（英：HCM）還落後，但已較在英國上市的怡和控股（英：JAR）的5084股交投及151.83萬元成交額為高。其他在英國上市的華泰證券（英：HTSC）只錄少數成交，國航（英：AIRC）及大唐發電（英：DAT）甚至「零」成交。（見表2）

獨立股評人謝明光表示，在英國及歐洲除了長建之外，尚有其他基建股可供選擇，因此若有人願意在英國買賣長建股份，就算成交額不太多亦不能太過強求。外國投資者對基建股多看重基本因素，但是他們由於對長和系創辦人李嘉誠的大名並不陌生，因此料仍有投資者願意跟進。

明報記者 陳偉燊