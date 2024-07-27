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經濟

港交所高層成商湯最大股東 楊秋梅承繼亡夫湯曉鷗20%權益 市值128億

【明報專訊】商湯（0020）創辦人之一湯曉鷗去年12月病逝，聯交所股權披露顯示，港交所（0388）行政總裁顧問及董事總經理楊秋梅於今年8月19日承繼其亡夫湯曉鷗合共20%的商湯股權，成為公司最大股東。商湯昨日收市升7.56%至1.85元，以昨收市價計該批股份市值約為128億元。

非上市A類股轉換港上市B類股

股權披露顯示，約69.06億股商湯非上市A類股份於8月19日轉至楊秋梅名下，至8月27日相同數量的股票被轉換為香港上市的B類股份，佔商湯已發行股份總數的20%。

商湯由湯曉鷗、徐立、王曉剛、徐冰等人工智能科學家於2014年共同成立，至2021年底上市，採用同股不同權架權。楊秋梅為湯曉鷗妻子，擁有北京大學國際經濟學文學學士和理學碩士學位，以及美國伊利諾伊大學香檳分校經濟學哲學博士學位。

她曾在巴黎任職經濟合作和發展組織研究員，以及在美國擔任喬治華盛頓大學經濟系客座教授，其後於2001年加入中國證監會，曾任規劃發展委員會委員及國際部副主任。

楊秋梅於2010年至2013年在港交所擔任內地業務發展主管和市場發展副主管，2013年至2018年擔任全球基金經理人行業協會（ICI Global）亞太區首席執行官。2022年3月她再獲港交所任命為集團行政總裁顧問及董事總經理，主要與港交所的內地業務發展和客戶發展部門合作，協助管理團隊推行各項內地發展戰略，同時負責管理集團的中國內地子公司，亦會負責管理集團行政總裁辦公室的工作，向時任行政總裁歐冠昇匯報。

楊2022年購天璽 呎價8.2萬創新高

今年4月商湯另一聯合創始人、行政總裁徐立曾提到，湯曉鷗家族繼承20%股份後會繼續支持公司，商湯創辦人團隊協同投票權約為40%，仍有超級投票權。

此外，翻查資料，楊秋梅於2022年8月以逾1.21億元購入九龍站豪宅天璽1伙高層1481呎單位連一個車位，呎價約8.2萬元，創下屋苑一手新高紀錄。

明報記者 蕭嘉聰

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