高盛數據：對冲基金買中資股破紀錄

高盛的更新資訊顯示，對冲基金上周買中資股創紀錄新高。全球最大基金貝萊德更轉軚看好中資股，認為短線有升勢。美銀證券形容，美資指數買盤活躍，至昨日止4個交易日已達6億美元，料外資續追H股。高盛發表「戰略上資金流-中國-中國市場」的更新資訊形容，市場恍如罹患中國市場「錯失恐懼症（FOMO）」，事實上，中資股目前佔全球總配置及淨配置分別只有5.3%及8.1%，到上周雙雙位列過去5年低位。持倉水平低卻遇上大市氣氛一時逆轉向好，令買盤更積極。

昨最大投資主題：結束日本長倉中國短倉

高盛便指出，過去一周收到最大量的查詢是關於中國市場狀况，與中國市場相關交易中，買方遠多於賣方，過去一周甚至錄得單周最大淨買入中資股的紀錄，當中來自美國宏觀策略對冲基金買入H股的金額亦見紀錄新高，長倉買入單股的交易佔淨買盤比例便高達71%。另一方面，亦見平倉盤增加，在該行的短倉盤更縮減10.3%，為歷來第三大紀錄。昨日最大投資主題是結束日本長倉、中國短倉的部署，轉為加入其提出的亞洲及中國宏觀籃子去運作。

該行另一份報告稱，單在9月24日對冲基金因應內地推出寬鬆政策，錄得自2021年3月以來最大買盤，主要買進A股及H股（見圖）。Finimize報道亦引述高盛稱，對冲基金在內地推出擴張性刺激措施後顯著增加中資股持倉，更創其自2016年有紀錄以來最高的配置紀錄，購入包括消費品、工前、金融、科技等各行業股。

美銀報告更指出，過去4個交易日已有6億美元美國資金的被動指數買盤流入中國股票市場，因應本周內地市場缺乏渠道，料外國投資者會買入H股。當中在美國買賣的中證300 ETF（美：ASHR）錄得最大單周資金流入，該行相信長倉基金之前紛紛減持中資股，目前才只補回當中三分之一。

基金公司貝萊德形容，北京的財政刺激政策，目前無改他們對中國面對長期結構挑戰的看法，但經過過去一周中資股大升，已形成催化劑，推動他們提升中資股評價，並有空間在近期轉為增持中資股，料觸發投資者重臨。