散戶蜂擁開戶 券商國慶假加班營業

另外，富途（美：FUTU)發言人指由上周中開始，實體店日均開戶人數見年內新高，當中轉倉到富途的客戶亦較以往翻倍。而近兩周進店人流亦較平均上升60%，不少進店查詢激活戶口及開戶流程。美銀證券昨收市後給予客戶的簡報稱，聽聞香港從事財富管理業務的公司近日忙於加班應付開戶需求。

老虎證券香港開戶按周升73%

同樣連日大升的A股亦吸引不少散戶入場，財聯社報道，券商開戶量大增4倍至6倍成為普遍現象，新開戶投資者以年輕人為主，85後、90後為主力，00後開戶數量明顯提升，不少70後開戶也十分踴躍，最大年齡層也有50後。面對熾熱市况，已有逾60家券商宣布分公司國慶加班營業，全周24小時在線上審核開戶。

內地天風證券報告表示，9月最後一周隨着市場情緒轉暖，客戶開戶意願明顯增強，日均開戶數激增，線上開戶出現排隊現象。同時，「沉睡客戶」自主活躍度較9月前期明顯增強，個人及機構客戶資金進場意願強烈。從成交量看客戶交易情緒熱烈，上周五在上交所交易系統發生故障的情况下兩市成交額超過1.4萬億元人民幣。「市場交投活躍度提升並改善券商基本面」的邏輯迅速得到市場認可。