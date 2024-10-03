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經濟

恒指再破二萬二 超買水平54年高 國慶北水停 大市成交續逾4000億

【明報專訊】國慶假期北水缺席，但無礙港股延續超大成交破頂強勢。10月開局第一日恒指再破22,000點，全日升1310點，收報22,443點，六連升累漲近4200點，升至20個月高位，大市成交連續第三日逾4000億元。匯豐私銀指包括傳統基金及對冲基金均見增持港股，基金為怕回報表現遜同業，追貨買盤料持續。但有技術分析指標顯示，目前港股最超買水平已升至逾54年以來最高（見圖1），後市或趨波動，調整風險增加。

明報記者

中東局勢緊張，隔晚美股下跌，港元匯價升破7.77水平，為2022年底以來最強。恒指昨高開155點後續有買盤跟進，大市最多升1534點，高見22,667點。恒指收市仍升逾1300點，是23個月來首次再錄逾千點升幅。國指升531點或7.1%，收報8041點，科指急升405點或8.5%，收報5157點，與國指齊創逾兩年半新高。

港交所升14% 全球第四大交易所

大市昨日成交4340億元，為歷史第三高，有7隻股份成交金額過百億元，帶動港交所（0388）升14.2%，市值拋離德國交易所排名全球第四大上市交易所（見圖2）。科技股升不停，ATMXJ合共貢獻恒指逾500點升幅，其中美團（3690）飈逾14%，京東（9618）升10.8%，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及小米（1810）升幅介乎逾4%至逾6%。中央推支持樓市、股市政策，內房股持續熱炒，龍湖（0960）升24.7%，是升幅最大藍籌，中海外（0688）升15%，華潤置地（1109）升逾10%，遠洋集團（3377）、奧園（3883）升逾倍，世茂（0813）、雅居樂（3383）更急升超過一倍半；招商證券（6099）升81%兼創上市新高，中信証券（6030）、廣發証券（1776）齊升逾30%。

北水缺席下港股仍錄4000多億元成交，匯豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，他與不同市場人士討論之中得出的印象，相信先前低配A股及港股的外國投資者及全球基金，近期根據內地政策改善及股票市場強勁的升勢，亦作不同的倉位調整及評估，當中亦包括傳統基金及對冲基金等。

第一上海：後市波動開始增加

何偉華解釋，近期內地A股及港股市場升勢強勁，對原本低配A股及港股的全球基金構成壓力，因全球基金回報率，相對於其他市場的基金表現較差。何偉華續稱，上周內地推出一系列支援經濟政策，不論力度、範圍，以及政策推行的組織性，均為市場預料之外，改善市場對於近年內地及香港股票的信心問題。另外，他亦提到美股估值偏高以及中東地緣政治風險上升，或令A股及港股成為全球投資者的投資目標。

恒指9天RSI昨升至95.62，為1970年3月以來最高。第一上海首席策略師葉尚志認為，港股繼續量價齊升的走勢，市場氣氛處於極度亢奮的階段，後市波動開始增加。

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