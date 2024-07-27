天璽‧天明午截票 周六首輪開售300伙

截至昨日，市場消息指新地天璽•天過去5日暫錄逾1.3萬票，以周六價單發售204伙計，暫超額約63倍，項目將於明日下午1時截票。據項目銷售安排顯示，周六開售300伙中，佔該期數906伙33%，可留意是，發展商並非盡推兩張價單共304伙，只抽出其中204伙價單發售，另96伙則以招標形式發售。

價單發售的單位以開放式至兩房單位為主，實用面積236至559方呎，當中1房戶佔109伙或約53%，以最高折扣13.5%計，整批單位折實價473.72萬至1227.7萬元，折實呎價由17,015至24,284元，而招標發售的96伙則為大單位，屬實用面積854至3936方呎3房至4房戶，包括特色單位。售樓首日於九龍站環球貿易廣場進行，屆時設有A及B組兩個時段，其中A1組大手買家須購入6至8伙指定單位；A2組買家則最少買3至5伙指定單位；散客可買最多2伙。

同日5盤齊賣632伙 一年多最旺

除天璽‧天外，王新興集團旗下九龍灣泰峯、五礦地產（0230）油塘蔚藍東岸、恒隆（0101）九龍灣皓日，以及信置（0083）西南九龍長沙灣維港滙III，5盤合共632伙均於周六同日推售，是繼去年8月12日，長實（1113）油塘親海駅II首輪賣626伙，以及恒地（0012）紅磡必嘉坊第3期次輪售23伙、即共649伙後，單日最多新盤單位推售的周六。

樓花期長約8個月的泰峯，最新原價加推89伙，其中1房戶佔比近一半，並提供4種付款計劃，總折扣最高達23%，折實價約505萬元起，折實最低呎價約14,769元起，將以先到先得形式發售226伙，包括40伙以招標形式推售。

王新興集團董事總經理王惠貞表示，項目自3月推出至今已累售387伙，成交金額逾26億元。

國慶日連錄豪宅新盤成交，包括信置旗下何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，最新標售3座12樓A室，實用面積2087方呎4房雙套間隔，成交價8900萬元，實呎約42,645元；同系西南九龍長沙灣維港滙III，亦售出1A座25樓B室，實用面積1001方呎，3房1套間隔，以3018萬元成交，呎價30,150元。