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經濟
2024年10月2日星期三
股市最前線
港股逆轉 市場續看好本季升勢 洪灝：恒指今年上望二萬三 惠理：全球基金仍需追貨
長實內地推盤趨積極 大搞睇樓團
對招商基金中期息不收貨 ASM：不排除反對管理人重續
鮑威爾稱不急於減息 11月減半厘機率跌至37%
小鵬理想9月交付齊創新高
華僑銀行大中華東盟戰略奏效 額外30億坡元收入料可達標
新加坡銀行：客戶對星設家辦興趣較大
OneDegree第3季首賺 明年目標錄全年利潤
張兆聰：易居市值細兼落後 可小注
港元定存匯立4個月年息見3.5厘
美元定存高息精選
姜靜：人幣或仍落後其他貨幣
技術取勝：商湯料1.5元有承接
劉思明：恒指市盈率作指標 暴漲後仍低於10年平均
周顯：內地下重藥 大上大落非原意
湯文亮：現在炒樓 既做好事又可賺錢
本季9新盤涉7457伙伺機推售 市場料全季一手成交3400宗 按季升五成
天璽‧天明午截票 周六首輪開售300伙
首3季一手破1300億 超去年全年兩成
太古城國慶日開齋 用家785萬購兩房戶
新地15商場十一黃金周營業額料升10%
ONE JARDINE'S LOOKOUT 處跑馬地顯貴氣
英皇擬保留部分單位長線收租
基金特區：高盛資管看好美經濟軟着陸 美股日股前景俏 科技股吸引
港元定存匯立4個月年息見3.5厘
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【明報專訊】港元定存高息精選4個月見3.5厘，為匯立銀行網站的定存參考牌價。
（請看附圖）
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港股逆轉 市場續看好本季升勢 洪灝：恒指今年上望二萬三 惠理：全球基金仍需追貨
長實內地推盤趨積極 大搞睇樓團
對招商基金中期息不收貨 ASM：不排除反對管理人重續
鮑威爾稱不急於減息 11月減半厘機率跌至37%
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姜靜：人幣或仍落後其他貨幣
技術取勝：商湯料1.5元有承接
劉思明：恒指市盈率作指標 暴漲後仍低於10年平均
周顯：內地下重藥 大上大落非原意
湯文亮：現在炒樓 既做好事又可賺錢
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