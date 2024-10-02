姜靜：人幣或仍落後其他貨幣

如接下來市場情緒能夠繼續向好，再加上亞洲地區經濟前景維持穩健，以及美聯儲如期推進寬鬆周期，估計能為亞洲貨幣帶來進一步的支持，料當中最能受惠貨幣為泰銖、馬幣和韓圜。至於日圓和人民幣，估計接下來兌美元繼續有上行空間，但日本央行放緩貨幣政策正常化的步伐可能會限制日圓短期升幅，而人民幣的表現亦將被11月的美國大選及後續的經濟復蘇力度左右。

儘管日本央行行長植田和男稱有足夠時間權衡政策，未來或更謹慎考慮加息，但隨着日本通脹達標，加上工資持續增長，料央行將繼續推進貨幣政策正常化，甚至有官員稱可最早在2025年10月左右將政策利率上調至1%。選舉方面，石破茂成為日本下任首相，他支持日央行保持貨幣政策獨立性，助消除市場對央行受行動制約的擔憂。

中國方面，這次推出的刺激方案達到前所未見力度，顯示當局的決心，以求解決國內需求疲軟和信心不足的問題。從每日的人民幣中間價定價來看，目前人民幣的升值幾乎並沒有遇到來自官方的阻力，但同時亦沒有任何迹象顯示當局希望在推出大型刺激措施的早期階段，讓貨幣大幅走強。短期內，料美元兌離岸人民幣將會繼續走低，但人民幣指數可能仍落後於其他貨幣。中長期來說，人民幣真正的復蘇需要市場信心得到實質修復、經濟回暖及美元持續走低。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]